الشيخ علي بن قاسم آل طارش الفيفي ومؤلفاته (1 ) http://www.faifaonline.net/portal/2017/01/05/322677.html

الشيخ علي بن قاسم آل طارش الفيفي ومؤلفاته (2)

ثانياً : (الدواوين الشعرية) ، وتشتمل على :

1ـ ديوان : الطيف العابر .

2ـ ديوان : ومض الخاطر .

3ـ ديوان : باقة شعر وإشعاع فكر .

4ـ ديوان : باقة من تراث فيفاء الشعبي .

الشيخ القاضي حفظه الله ” لديه تذوق للشعر ، ومن تذوقه له وفرط إعجابه به ، نظمه ونمّى ملكته فيه ، حتى بلغ فيه درجة عالية من الإتقان والإبداع والقوة ، وكانت بداياته في ذلك كما يحكي ؛ متعبة وفيها الكثير من المعاناة والجهد ، فقد كان يبذل جهداً مضاعفاً ، ويعرك قريحته ويحفزها ، حتى أنه عند بناء القصيدة ، ليتملك عليه ذلك جميع أحاسيسه وكيانه ، وتستوعب كل تفكير هو وقته وجهده ، حتى تخرج كما يريد وبما يرضيه عنها ، فتتولد لديه المعاني والكلمات ، فيعيد ويكرر ويحذف ويضيف ، ويمرر كل ذلك على معايير الشعر من وزن وقافيه وعروض ، إلى أن يشعر أنه وصل فيها إلى الدرجة التي يرضى عنها ، نظماً ووزناً وقافيه ، ثم يعرض ذلك على من يثق به ممن لديهم إلمام بهذا الفن ، واستمر على ذلك حتى مهر في الشعر وطاوعه كما يحب ويرغب ، وحتى أصبحت تطاوعه القوافي وتنقاد له على ما يحب ويرضى ، فأبدع فيها إلى أن وصل درجة عالية ومتقدمة ، يعضده في كل ذلك موهبة وذكاء ورغبة طامحة ، وتمكنه من اللغة العربية والعروض والقافية ، وتضلعه في البلاغة والأدب والعلوم الدينية والدنيوية ، فبرز وأبدع نظماً ونقداً في جميع أنواع الشعر وفنونه ، فنظم في الأراجيز العلمية ، وفي الوصف والغزل والرثاء والمناسبات ، وفي معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية ، يبتكر ويحاور ويرد ، ويشطر أشعار غيره فيضيف ويبدع ، ويحب إثارة المواضيع التي تثري الساحة الأدبية ، ويتداخل مع الآخرين في ما يثيرونه ويتفوق في كثير من ذلك”(1).

قال الشيخ عن نفسه : ” عندما تمر مناسبة أو يجدّ أمر ذو بال ، أجد في نفسي رغبة وميلاً إلى نظم قصيدة ، أعبّر فيها عن المشاعر والأحاسيس التي تجول بخاطري ، فأسترسل مع هذه الرغبة ، وأنقاد لهذا الميل النفسي ، وأجد الألفاظ تطاوعني أحياناً ، والخواطر تتوارد بذهني فأكتب الأبيات ” (2).

ثم يقول أيضاً : ” وقد تأتيني هذه الخاطرة الشاعرية وأنا سائرٌ في الطريق ، أو أنا في فراشي مستسلمٌ للنوم ، فتأبى عليه إلاّ أن أكتب ما خطر في مفكرة الجيب أو في أي قصاصة تقع عليها يدي ، وقد اضيف إليها فيما بعد ، وقد اهملها ، وكثيراً ما أجد مثل هذه القصاصات المهملة بين كتبي وقد مرّ عليها حينٌ من الدهر ، وربما كانت قد غابت عن ذاكرتي ، فأستحسن بعضها وأستعيد ذكرى المناسبة وأفرح بها ، وأحياناً قد تأتي المناسبة التي تستأهل القول وأحاول أن أقول شيئاً وأن أعبر عنها ، فيستعصي عليه التعبير ولا تطاوعني الألفاظ فلا أستطيع أن أعبر عن المعنى الذي أريده تعبيراً أرضى به ” (2).

ويقول : ” وكم مرّة كتبتُ ثم أتلفتُ الأوراق وندمت على الوقت الذي أضعته في محاولة فاشلة ، ثم ما ألبثُ أن أعود إلى المحاولة من جديد مسلياً نفسي بأن المحاولة الفاشلة لم تذهب سدى ففيها من الفوائد مراجعة بعض المفردات اللغوية وترويض اللسان على التعبير وشحذ الذهن في التفكير ” (3).

فالشيخ القاضي علي بن قاسم الفيفي حفظه الله له دواوينه الشعرية والتي لا تخفى على أحد لندرتها وانتشارها بين الناس ، فقد جمعتْ كماً هائلاً من تراثه الشعري الفصيح والجميل بكل أغراضه الشعرية .

أولها : ديوانه ” الطيف العابر” يمتاز بالقدم حيث أنه أول ديوان يصدر له عام 1403هـ ويقع في (157 صفحة) وقد حوى ستة أقسام اشتملت على أحداث وخواطر ، ومناسبات ، ومحاورات ، وإخوانيات ، ومراثٍ ، ومنوعات .

من ضمنها قصيدة جميلة تصف ” أحداث اليمن ” نشرت في جريدة البلاد ، في العدد 1435 ، بتاريخ 30 / 5 / 1383هـ ، نورد بعضاً من أبياتها القوية بمناسبة عاصفة الحزم المباركة التي تقودها المملكة العربية السعودية لاستعادة أرض اليمن من التمدد الفارسي . . حيث قال :(4)

مـا زال في العرب أبطالٌ معـاويـر تحـمـي حمـى الدين أنجـادٌ نحـارير ترعى العهود وتوفي بالذمام وللذمـ ـــار تـمـنـع إن هـبـت أعــاصـيـــر تكـيـل للمـعـتـدي بالصـــاع أربـعـة والشــرّ بـالشـرّ مـــردودٌ ومقـهـور ظـن الغـبــيّ بـأن القــوم في يــمـن شــاة لـمــن قــادهــا غـفل أغــارير يخادعون بمعسول الكلام وبالوعـــ ـــود لــو أنـهــا كـــذب وتـزويــــر حـب الـزعامة قـد أعـمـى بصيرته وران فـي قـلـبـه الطغـيان والجـور ظـن السـعـيـدة للبـاغـيــن ســائـغـة ومــا درى دونـهــا أســدٌ غـشـامير ألـم تـروا يـا بني الإسلام مـا فعلت جـنــود بـغـي أبـالـيـس أشــاريـــر دعـــاة بـغـي وإلـحـــادٍ وزنـدقــة لهــم إلـى الشـرّ إقــدام وتـشـمــيــر لله درّ أبــــاة طــال مــا وقـفـــوا لنصرة الحق في الهيجاء غذامير شم الأنـوف أشـاويس لهـم شـره إلــى الجـهــاد أشــداء مصــابيــر

فاليمن بلاد العرب وأصلهم الأصيل ، فما زالت تعاني من المشاكل الداخلية غير ما يخطط لها من الأعداء لجعلها مجزرة لحروب داخلية ، ينهش بعضها بعضاً .

ولكن الله يسّر لهم وأمدّ بعونه وتوفيقه اليد الحانية يد الحزم والعزم امتدت لها في وقت قياسي ، وهي تستنجد قد كلت وملّت من مآسيها الداخلية ، وقد كاد اليأس يعصف بها .

ومن ضمن القصائد التي حواها هذا الديوان ، قصيدة حزينة مبكية ، رثائية يرثي فيها معلمه وشيخه العلامة عبدالله القرعاوي في قصيدة بلغت (53 بيتاً) وهي بعنوان ” الداعية القرعاوي ” عام 1389هـ ، نشرها في مجلة المنهل .

يصف الشيخ علي بن قاسم الفيفي فيها وقع المصيبة عليه وعلى زملائه من طلاب القرعاوي رحمه الله . . فقال فيها : (5)

مصابك أدمى فؤادي الحزين وفاضت له من عيوني عيون ومنهــا أطار الكرى عندمـا أطـال إسـهــاده للـجـفـــــــون أمــات الـذي كـان في فـقـده بكـل الحـشـى لـوعـة أو أنيـن أمـات الذي كـان في قطرنـا ســراجـاً منـيــراً به يهـتـدون أمـات الـذي كـان إرشـــاده كــبلســم شـــافٍ وكـالبنسلـين فـيـمـلـي مـــواعـظـه غــظةٌ مـــرصـعةٌ بـالدليــل المبـيـن فكـم من ضـلال وكـم بدعـة أمـات بـنـور الهـدى المستبين وأحـيـا بـه أمـة طــال مــــا أمـاتهـا الجهـل عبـر القـرون فمن أرض فـيـفـا إلى مـالك إلى الريث كل القرى والدمون فــرحـمـة الله ورضـــوانــه على روحـه كـل وقت وحيـن وفـيـه العــزاء لـمـن بـعــده وكـل المصائـب عـنه تـهــون

وهذا يعتبر من الوفاء لأهل الوفاء في كل زمان ومكان ، حيث لم ينسى شيخه ومعلمه القرعاوي ـ رحمه الله ـ وحفظ الله الشيخ علي بن قاسم الفيفي .

ثانيها : ديوان ” ومضُ الخاطر ” لم أجده ؛ ولم أطلع عليه مطلقاً ، فمن وجده يدلني على نسخة منه ، وأكون له من الشاكرين .

ثالثها : ديوان ” باقة شعر وإشعاع فكر ” جمع هذا الديوان قصائد إسلاميات وقضايا ومحاورات ومناسبات ومداعبات وختمه بالمراثي الحزينة .

قال الشيخ علي بن قاسم الفيفي في مقدمته :

فها أنا أقدم ديواني الثالث ـ باقة شعر وإشعاع فكر ـ هذه الباقة المتواضعة التي هي عبارة عن حصيلة وقفات مرت من حياتي ما بين عامي 1413هـ الذي أصدرت في ديوان ـ ومض الخاطر ـ وبين هذا العام 1429هـ الذي أصدرُ فيه هذا الديوان ، وقد كنت أصدرت قبلهما ديوان ـ الطيف العابر ـ في عام 1403هـ ويتضح هذا التباعد في تواريخ إصدار كل واحد منها أنني غير شاعر محترف ، وغير متفرغ للأدب والشعر ، بل مجرد هاوٍ ، كل ما خطرت ببالي خاطرة تحرك لها وجداني ، واهتزت بسببها مشاعري سجلتها بما أحسب أنه شعر ، وبمرور الزمن ، وتكرر الوقفات والخواطر ، تجمعت عندي هذه الحصيلة من التمتمات والقصائد التي آثرت إبرازها للقراء . (6)

حيث أن شاعرنا الشيخ علي بن قاسم متعمقٌ في التراث الأدبي والعلمي ، وملمٌ إلماماً كبيراً بما يطرأ على الساحة العربية من إصدارات الأدب والفكر والشعر وهكذا يجب أن يكون العلماء والأدباء ، لأن الإحاطة بكل جديد تعين العالم والمفكر والأديب والشاعر على السعي للأفضل فيما يكتب وينشر .

حوى هذا الديوان قصائد كثيرة ما يقارب (65 قصيدة) في مناسبات شتى ومواضيع مختلفة ، وقد كان من بينها تشطير لقصيدة الأستاذ حسن فرح ـ رحمه الله ـ عن تعمير منطقة فيفاء ، فما بين المعقوفتين قصيدة حسن فرح وما هواه التشطير ، جاء فيها : (7)

]اشمخي “فيفاء” من فوق السحاب[ وامـرحـي تيهـاً وحـيـّي بالـربــاب واسـلـكــي أسـمـى سبـيـل للـعـلـى ]واجتني ما شئت من حلو الرّغاب[ ]وافـرحي إذ من “سبيع” هـا هـنـا[ صالـحٌ يـسـعـى بحـزمٍ كـالشـهــاب ثـاقــبُ الــــــرأي بـصـيـــرٌ ولـــه ]هـمـةٌ تـرجـى لتـذليـل الصّـعـــاب[ ]واحـمـدي الله عـلـى أن كـان فـي[ هـيئـة التـطـويــر مـرمـوق الجنـاب دلــــــت الأعــمـــــال مـن أن فـي ] مـركـز التطـوير نضجٌ لا يعــاب[

وكان لرحيل شيخ شمل قبائل فيفاء الشيخ حسن بن علي يحيى الفيفي ـ رحمه الله ـ وقع وحزن كبير بين قبائله ؛ وكذلك في نفس الشيخ علي بن قاسم وخيم الحزن والأسى ، وتوافدت القبائل المجاورة لواجب العزاء .

بعد أن ألم به المرض وألزمه الفراش فترة طويلة ، حيث وافته المنية صباح يوم عيد الفطر المبارك 1 / 10 / 1419هـ عن عمر يناهز الثمانين عاماً ، ودفن في مقبرة العود ـ رحمه الله ـ وقد رثاه الشيخ علي بن قاسم الفيفي بقصيدة رنانة طنانة جعلها كل بيت يبدأ بحرف من اسم المرحوم بإذن الله ؛ وهي بعنوان ” دمعة حب ووفاء” حيث قال فيها : (8)

ح ـ حـسـام المنـايـا لا تفل مضـاربه ولا تـتـقـى بـأســـاؤه ومصــائـبـه س ـ ســوى أنـنـا مهـمـا تفــاقـم وقعه فإنّـا بحسـن الاحتـسـاب نـواكـبــه ن ـ نـقـابله بالصـبـر إنّ جــلّ رزؤه عليـنـا وأجـر الصابـريـن نطـالبه ب ـ بلاءٌ عـظـيمٌ أن نصـاب بشيخـنا كريم السجـايـا تستطـابُ منـاقـبـه ن ـ نـبـاهـي به شيخـاً وإنّا وإن يغب فــآثــاره لا تـنـســى ومـكــاسـبـه ع ـ عزاءُ ذوي الإيمان في كل نازل وفي كلّ خطبٍ حسبنا الله واهبـه ل ـ لـقـد كـان فـذّاً رائـداً ذا مواقــف لـكـل مـقــام حـالــه ومـقــالـبــــه ي ـ يموت الفتى إن مات لكن فعـاله سـتـبـقـى سجـلاً لا يكـذب كـاتـبه

الديوان الملكي ينعي سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح الخميس الموافق 27 محرم 1420هـ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء عن عمر يناهز تسعة وثمانين عاماً إثر مرض ألم به . (9)

وقد خسر المسلمون بوفاة سماحته خسارة كبيرة ، حيث فقدوا بفقده عالماً جليلاً كرّس كل حياته في سبيل العلم وخدمة الإسلام والمسلمين على اختلاف أوطانهم في جميع أنحاء المعمورة .

وقد رثاه الشيخ علي بن قاسم الفيفي بقصيدة بعنوان ” مصابٌ عظيم ” كتبها يوم الجمعة في مكة المكرمة ؛ قال فيها : (10)

مصاب عظيم بالغ الرزء فادحه وخطب جسيم غائر الجرح بارحه أهاض نيـاط القـلـب وقع نزولـه وأدمى المـآقي دافق الدمع سـافحه وأي بــلاء وامـتـحـــان وفـتـنـة يـقـارب مـا قـد أنفـذتـه جـرائـحـه وفـاة (ابن باز) شيخـنـا وإمامـنا وقـدوتنـا قد تســامـت مـطـامـحـه تكـاد لـهـا الأطـواد تنـهـد خيـفة وتنهال من بين السحـاب نواطحه ويكسف ضـوء النيـرين تحسراً عليه ويهـوى النجـم مـما يكافـحـه إمـام جلـيـل ثاقب الرأي مرهف حصيـف رزيـق لا تـرام سـوائحه له قـدم في العلم راسخة الخـطى تقـاصر عن شأو لـه من ينـاطـحه فـقيد بني الإسـلام طـراً وثـلـمة وفـاقرة في الدين عـمـت جـوانحه فـأنزله في أعلى الفراديس ربنا تـزاد مع المخـتـار فيـها مرابـحـه وأعظم لنا أجرا وضاعف ثوابنا وجبر مصاب أنت يا رب ما نحه

رابعاً : والشيخ علي حفظه الله عالم بتراث فيفاء الشعبي ماضيه وحديثه ، حيث ألف كتاباً لم يسبق له مثيل في التراث الشعبي لفيفاء ، ولا يوجد منزل حسب علمي إلاّ وفيه هذا الكتاب الجميل .

وهو ديوان شعري شعبي وتراثي باللهجة الشعبية الدارجة في فيفاء وكان هذا الديوان من حفظه وقوة حافظته ـ حفظه الله ـ وهو بعنوان : ” باقة من تراث فيفاء الشعبي ”

قال الشيخ في مقدمته : هذه نبذة من تراثنا الشعبي في فيفاء ، كان فصلاً من كتابي التعريفي بـ (فيفا بين الأمس واليوم) .

بدا لي أن أجعله بحثاً مستقلاً لتكون نواة لمن أراد دراسة اللهجات الشعبية ، الدارجة في شبه الجزيرة العربية ، ولم أتوسع في استقصاء المحفوظ من جيد الشعر الشعبي ، والأمثال الدارجة ، لا في شرح المفردات الغامضة . (11)

تحدث فيه عن أصول اللهجة الدارجة في فيفاء ، والشعر الشعبي والقصص والأمثال ، وابتدأ الديوان بقصيدتين لم يمر على شعر فيفاء مثلهما ، وشاعرهما لم يمر على شعراء فيفاء مثله . (12)

شاعر فحل مجيد قوي العارضة سريع البديهة يرتجل شعره بدون طول تفكير مع أنه أمي ، وله مواقف تدل على ذلك .

منها أن شيخ شمل فيفاء علي بن يحيى طلب منه ارتقاء مهجم النفيعة لإلقاء قصيدة وعظية بمناسبة الزلازل التي وقعت عام 1359هـ ، وكان يجيد الوعظ فارتجل القصيدتان التالية والتي قال فيهما :

القصيدة الأولى (75 بيت) :

ونـا بـداع قـولـي والثـبــاتِ بــذكــــر الله عـلام الـنـيــــاتِ حفيظي في حياتي وامماتي ويوم اضـوي لحـود مظلـمـاتِ وقـد يبسى لسـاني وامشفـاة وقهم يسـألـونـي من صـلاتــي وكـم أوفيت من الـواجبـات وجـوب من نحـا الله لازمــاتِ صلاتي واصيامي والزكاة وتـرك المعـصيـة والمنكـرات ومـا قـدمتـه فـول حـيــاتي ومـا قـد عـامـلـني بـوامنـيــاتِ فـأيـل مـا تكـلمـن شـفــاتي فـأعطـوني كتـــاب المختـماتِ فقالوا ذي وقوع الواقعـات فـأنــظــــر عـمـلـي ومــي آتِ وانظر عاملي قـدهـا لفـاتِ وقـشهـودي بجـالـي قـائـمــاتِ ملوكي تا بروحي حافظات وهـم بي أرعـيـه مـدة حـيــاتي فنومي وامقـامي والمفـاتي وفي طرقي معي من حيث آتي

القصيدة الثانية (77 بيت) :

ونــا بــداع قـــولـي والـنـزوعِ بــذكــــر الله ذا انحن بو قنوعي ﻭﻫـﺎ ﺯﺑـﻨـﻲ ﻭﺣـﻔـﺎﻇـــﻲ ﺩﻭﺍﻡ ﺧـﻠﻘـﻨﻲ ﻧﻄـــﻔﺔ ﻣﻦ ﻣـﺎﺀ ﻫـــﺪﺍﻡ ﻭﻣـﺜـﻠـﻨﻲ ﺑﻠـﺤـﻢ ﻭﺍﻟﻌــــــــﻈﺎﻡ ﻭﺣـﺴـﻦ ﻟـﻲ ﻣﻘـﺎﻣﻲ ﻭﺍﻛـــﻼ‌ﻣﻲ ﻭﻣـﻦ ﺑﻌـﺪ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻣـﻮﺕ ﻇﻼ‌ﻡ ﻭﻗـﺒـﺮ ﻳﻐـﺪي ﺍﻋـﻈـﺎﻣﻲ ﺭﻣــﺎمي ﻭﻣﻦ ﺑﻌـﺪ ﺍﻟـﺮﻣـﺎﻡ ﺃﺣـﻴـﺎ ﻭﻗـﺎم ﻟــﻴـــﻮﻡ ﻻ‌ﺳـﻘـﻰ ﺫﺍﻙ ﺍﻟـﻤــــﻘــﺎﻡ ﻓـﻬﺎ ﻳـﻮﻡ ﺍﻟﻌـــــــﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﻨـــﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜـﺎﻓـﺮ ﺻﻠـﻴـﻞ ﻭﺍﻟﺤـﻮﺍﻣﻲ ﺑﻨـﺎﺭ ﺧـﺰﻧﻦ ﺗﺴﻌــــــــﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﻭﻳﺨـﻠـﺪ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ ﺣــﺎﻑ ﻭﻇــــﺎﻡ ﺷﺮﺍﺑﻮ ﻣﻦ ﺣﻤﻴﻢ ﺍﻟﺬﻭﺏ ﺣﺎﻣﻲ ﺳـﻌـﻴـﺪ ﺍﻟﺒﺨـﺖ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻭﺻﺎﻡ ﺻﻼ‌ﺓ ﺍﻟﺨـﻤـﺲ ﻳﻮﻓﻴـﻬـﺎ ﺗـﻤـﺎﻡ ﻋـﻠﻰ ﺩﻳـﻨـﻪ ﻳﺤـﺎﻓــﻆ ﺑﺎﻟـﻬــﻤـــﺎﻡ ﺑﺬﻛـــﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻓـﻨـﻮمـو ﻭﺍﻟﻤـﻘــﺎﻡ ﻭﻳـﺘـﻌــﺬﻯ ﻣﻦ ﺃﻓـﻌــﺎﻝ ﺍﻟـﺤــﺮﺍﻡ ﻭﻳـﺘـﺼـﺪﻕ ﻭﻳﻄـﻌـﻢ ﺑﺎﻟﻄـﻌـﺎﻡ لـحــب الله فـيــــام الـعـــدامـــي

وكان الكتاب والديوان قد احتوى في آخره على كثيراً من أمثال فيفاء الدارجة بين الناس مرتبة على حروف الهجاء ، وصلت ما يقارب (381 مثلاً) شعبياً فيفياً ، وكثيراً من شعر الألعاب والمناسبات ، فهو ديوان شعبي لم يسبق له مثيل .

كتبه

الأستاذ التربوي

عيسى بن سليمان الفيفي

الجمعة 6 / 5 / 1438هـ

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(1)ـ مما قاله عنه ولده : في قسم الشعر بمقالة (أضواء على شخصية والدي الشيخ القاضي علي بن قاسم

آل طارش الفيفي).

(2)ـ ديوان الطيف العابر ، (ص 7) .

(3)ـ ديوان الطيف العابر ، (ص 8) .

(4)ـ ديوان الطيف العابر ، (ص 21) .

(5)ـ ديوان الطيف العابر ، (ص 123) .

(6)ـ ديوان باقة شعر وإشعاع فكر ، (ص7) .

(7)ـ ديوان باقة شعر وإشعاع فكر ، (ص38) .

(8)ـ ديوان باقة شعر وإشعاع فكر ، (ص164) .

(9) ـ مجلة البحوث الإسلامية (ص 373) الجزء (56) لعام 1419هـ .

(10)ـ ديوان باقة شعر وإشعاع فكر ، (ص167) .

(11)ـ ديوان باقة من تراث فيفاء (ص7) .

(12)ـ هو الشاعر الكبير محمد بن جبران الظلمي ، يكنى بـ(أبو زفقه) ، ولد في أواخر القرن الثالث عشر الهجري وعاصر قيام دولة الأدارسة وقيام الملك عبدالعزيز بتوحيد المملكة العربية السعودية ، وتوفي عام 1362هـ .