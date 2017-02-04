أمير منطقة جازان يزور ركن #تعليم_صبيا بالجنادرية31

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ركن إدارة التعليم في صبيا المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (31 ) والمقام على أرض الجنادرية حيث اطلع سموه الكريم على عدد من البرامج والمبادرات النوعية المنفذة في إدارة تعليم صبيا والتي حواها الركن كمشروع بناء القيم و توجيه السلوك وبرنامج وطني مسؤوليتي ومشروع مجاميع التميز الطلابية، كما اطلع سموه أيضاً على مشاركة الإدارة وفعالياتها في أسبوع تلاحم وعدد من البرامج المنفذة خلال الفصل الماضي.

وكان مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي قد عرض على سمو أمير المنطقة خلال هذه الجولة بعضاً من الجوائز والمراكز المتقدمة التي حققتها إدارة التعليم على المستوى المحلي والدولي، كما اطلع سموه الكريم على الورشة الحرفية التي ينفذها طلاب صبيا في الجناح والمخصصة لنحت الدروع التراثية و الهدايا التذكارية، وفي ختام الجولة عبر سمو أمير المنطقة عن إعجابه الشديد بما شاهد من معروضات وبرامج ومنجزات، ومقدماً شكره لإدارة تعليم صبيا والقائمين على الجناج.

الجدير بالذكر أن سمو أمير منطقة جازان قد بعث خلال الأسبوع الماضي بخطاب شكر وتقدير لمدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس مشيداً ومثمناً جهوده للرقي بإدارة تعليم صبيا وتحسين بيئة العمل التربوي والمدرسي، وإحلال المباني المستأجرة بمجمعات تعليمية حديثة.

مقدراً جهود الإدارة والعاملين فيها، وسائلاً الله لهم المزيد من الرقي والتقدم والتوفيق والسداد لما فيه خير وصلاح ابناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

ومن جانبه عبر الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس عن شكره الجزيل وتقديره العميق لسمو أمير منطقة جازان مهندس التنمية الأول وربانها الماهر على هذا التقدير سائلا الله له المزيد من التوفيق والنجاح لما فيه خير الوطن والمواطنين وأن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل كل ما قدم لصالح المنطقه وأهلها في ميزان حسناته.