ملتقى أبناء جازان في الرياض يستضيف وفد الجنادرية 31 القادم من المنطقة في حفل بهيج

استضاف ملتقى أبناء جازان في الرياض وفد الجنادرية الممثل لمنطقة جازان في حفل بهيج ظهر يوم الجمعة السادس من شهر جمادى الأولى لعام 1438هـــ وذلك في فندق (كروان الفهد) الواقع في حي العليا بالرياض.

قدم الحفل الأستاذ المبدع/ ياسر بن محمد السبعي، وافتُتح بتلاوة من القرآن الكريم.

بعد ذلك جاءت كلمة رئيس الملتقى الدكتور/ حسين بن محمد مشهور الحازمي رحب فيها بالضيوف الكرام ممثلي منطقة جازان في الجناح المخصص لهم في الجنادرية وعلى رأسهم رئيس الوفد الأستاذ إبراهيم الحازمي والأستاذ الدكتور علي صميلي والشاعر الأستاذ محمد النعمي ولفيف من المثقفين والأكاديميين والشعراء. بعد ذلك جاءت قصيدة ترحيبية بالضيوف من شاعر الملتقى الدكتور/ جبران بن سلمان سحاري رئيس اللجنة الثقافية في الملتقى بعنوان (الجنادرية 31) استهلها بمقدمة غزلية يقول فيها:

لقد زاد شوقي إلى مُرهَفة *** وصيرني هائم الأرصفة أأصبر عن ناعمٍ هادىءٍ *** كغصنٍ يُدلل في منشفة؟! له خطوةٌ لا أرى مثلها *** فمن ذا سيجتر لي معطفه؟ أرى قمراً نادراً شكله *** وكل البقاع به مُكلفة صنعتُ على ناظري حبه *** وفي النحر (صنعا) له معزفة

وقامتها تلك خطّافةٌ *** على شاطىء السحر بي مُشرفة وفي القُرط ما يستشفُّ الرؤى *** أصالة قومٍ هم المنصفة خطبتُ لقاها ولا أنثني *** وإن كان في غاية التكلفة فعارض قاضي الهوى وصلنا *** وشدّد في محضرٍ صفّفه فلم يكُ من (صرفه) (مانعٌ) *** فلا (عدل) فيه ولا (معرفة) أقاطعه رافعاً حجتي *** فــ(يُستأنف الحكمُ) غضَّ الصفة

ثم عرّج على منطقة جازان وما تتمتع به من علم وأدب وشعر وثقافة فقال: بجازان لي في الهدى معقلٌ *** هي الأُسُّ رغم الرؤى المجحفة بها الأدب الجمُّ لا ينحني *** بها العلم والشعر والأرغفة ومن يجهل النجم في سيره *** فنرجو السلامة من ذا السفه!

ثم ذكر التراث والثقافة في المهرجان وتعاون الملتقى مع وفد الجنادرية فقال: (تراثٌ) بقريتنا حافلٌ *** وذا (المهرجانُ) مليءُ الشفة وفي (ملتقانا) بلغنا المنى *** و(وفد الجنادر) بالمرهَفة إذا مدّ رجلا تراها على *** مقاس الجميل من الألحفة ثقافتنا كلها همةٌ *** وليست دقائقنا مسرفة

وذكر صحيفة فيفاء ودورها في التغطية الإعلامية قائلاً: نشحُّ بأوقاتنا دائماً *** صحيفة (فيفا) لنا مسعفة فأهلا وسهلا ضيوف الوفا *** وهذي الرياض بكم مترفة

بعد ذلك قُدّم عرضٌ مرئيٌّ لأهم منجزات الملتقى وفعالياته قدمه سعادة الدكتور/ هادي بحّاري عضو اللجنة العليا في الملتقى.

ثم كلمة رئيس وفد الجنادرية الأستاذ إبراهيم الحازمي تعرض فيها لأهم الفعاليات والأنشطة الثقافية التي ستقام في جناح جازان (الجنادرية 31). ثم جاءت مشاركة الشاعر الكبير الأستاذ محمد النعمي حيث قدم قصيدتين إحداهما أهداها لقيادات الملتقى، والثانية عن محافظة بيش. ثم جاءت كلمة سعادة الأستاذ الدكتور علي بن حسين صميلي عميد الدراسات العيا بجامعة جازان شكر فيها الجميع من شعراء وأدباء ومثقفين وبين أهم الترتيبات التي اتخذتها اللجنة الثقافية في الجنادرية لإبراز أدب وثقافة منطقة جازان من الأمسيات الشعرية واللقاءات والتجارب والجوانب التاريخية المهمة لتكون الجنادرية منبرا للهوية الأصيلة للمنطقة. بعد ذلك انتقل البرنامج إلى لقاء مع سعادة الدكتور/ عقيلي خواجي ضيف اللقاء في ندوة عن منطقة جازان وبنيتها الجغرافية أدار هذه الندوة الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن بن أحمد هيجان نائب رئيس الملتقى وعضو مجلس الشورى.

ثم جاءت لحظة التكريم حيث قدم الملتقى هدية لرئيس الوفد الأستاذ إبراهيم الحازمي وضيف الندوة الدكتور/ عقيلي خواجي. كما قدم الملتقى درعاً تذكاريا لسعادة اللواء عبدالوهاب باعش تسلمه عنه مدير العلاقات العامة الأستاذ عبدالله رزيقي. ثم دُعي الجميع لتناول الغداء، وبعد صلاة العصر استكملت المداخلات والمناقشات عما قدمه ضيف الملتقى الدكتور/ عقيلي خواجي. وكان لقاء ماتعاً، سعدت بتغطية صحيفة فيفاء الاكترونية، والله الموفق.