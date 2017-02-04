 أكثر من 10 الف زائر لمهرجان جازان البري اﻷول بمركز قوز الجعافرة | فيفاء أون لاين
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

أكثر من 10 الف زائر لمهرجان جازان البري اﻷول بمركز قوز الجعافرة

أكثر من 10 الف زائر لمهرجان جازان البري اﻷول بمركز قوز الجعافرة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

على شرف رئيس مركز قوز الجعافرة اﻷستاذ نزار بن معدي التركي وبحضور مدراء الدوائر الحكومية بمركز قوز الجعافرة والمشائخ واﻷعيان ووجهاء المجتمع أختتمت مساء البارحة فعاليات المنتزه البري اﻷول بمنطقة جازان والذي أحتضنه ورعاه مركز قوز الجعافرة بحفل ختامي متميز وفعاليات رائعة بدأت في الرابعة عصرا بمباراة ختامية للبطولة الشاطئية جمعت فريق الراقي من قوز الجعافرة بفريق السبخة وأنتهت بفوز فريق الراقي بنتيجة ثقيلة قوامها 5 أهداف مقابل هدفين وبين شوطي المباراة أطلق المشرف على البطولة الشاطئية اﻷستاذ محمد نهاري فعالية راقية بملعب اللقاء للبحث عن الكنز المخبى بأرضية الملعب حيث أنطلق الحضور للبحث عنه وأستخراجه وعثر عليه حارس فريق السبخة أحمد قحطان ونال جائزته المالية وسط هتافات وتصفيق الجماهير الغفيرة الحاضرة التي أزدانت بكبار السن وتفاعلهم الرائع الذي زاد اﻹثارة والحماس بمجريات المباراة الختامية وفعالية الكنز المثيرة.

وبعد نهاية اللقاء توجه الجميع ﻹداء صلاة المغرب عقبها إستمتع الجميع بفعاليات وفقرات حفل الختام بمسرح المنتزة والتي بدأت بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم ثم اﻷهازيج الوطنية التي قدمها اﻷستاذ عبده غالطي برفقة أشبال مدرسة قوز الجعافرة اﻹبتدائية ولقيت اﻹشادة واﻹعجاب من جميع الحضور.

عقبها قام راعي حفل الختام رئيس مركز قوز الجعافرة اﻷستاذ نزار التركي بتكريم القائمين على المهرجان والمتعاونين وصناع النجاح مقدما شكره الجزيل لهم على مابذلوه من جهود كان لها بالغ اﻷثر في هذا النجاح.

وأعرب التركي عن سعادته بما شاهده من جهود متميزة طوال فترة المهرجان والتي أستمرت لمدة اسبوع مؤكدا بان الشكر لن يفيهم حقهم فبصماتهم واضحه وجليه سائلا الله عز وجل ان يجزيهم خير الجزاء على ماقدموه من جهود ساهمت في هذا النجاح الباهر.

من جهته عبر المشرف على المهرجان اﻷستاذ محمد طاهر عن سعادته بما تحقق من نجاح مؤكدا ان ذلك لم يكن ليتحقق لولا تكاتف الرجال وعملهم بروح الفريق الواحد مقدما شكره لهم فردا فردا.

الجدير بالذكر ان مهرجان المنتزة البري اﻷول بمنطقة جازان والذي أحتضنه مركز قوز الجعافرة شهد توافد أكثر من 10 الاف زائر من جميع محافظات ومراكز المنطقة وخارجها مبدين إعجابهم بروعة المكان وحسن التهيئة والتنظيم ومشيدين بفعالياته والتي إزدانت بمشاركة اﻷسر المنتجة وتنوع فقراته التي أكتست بالروعة واﻹثارة.

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