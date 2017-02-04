من يشبه المرأة السعودية في إبداعها ؟

من يشبهها في تربيتها ؟

من يشبهها عندما تصنع من الرصاص رمزاً للبطولة والخلود؟

من يشبهها عندما تكون عنواناً للرحمة والتراحم ؟

من مركز إبداع المرأة السعودية عبر تراحم تلقيت مجموعة صور من أعمال هذا المركز حيث أبدعت المرأة السعودية فكراً وحباً لهذا الوطن ، والمرأة السعودية التي تشارك الرجل في الذود عن هذا الوطن ،قد لاتحمل سلاحاً كما يحمل الرجل ولكنها تحمل قلباً ودعاء وعملاً يدعم عزائم الرجال ضد أعداء الوطن والمواطنين المحبين لهذا الوطن ، وهذه الصور التي أشرت إليها هي صور كنبات ترمز إلى التلاحم الخليجي ،كل كنبة تمثل دولة من الدول جمع بينهما الإخوة في الدين والمصير المشترك نحو قوى البغي والعدوان ، والمرأة السعودية عبر الزمن الجميل أثبتت نجاحها وتفوقها وحضورها الدائم في كل المناسبات وفي كل الظروف لتبرهن للجميع أنها الأم والأخت والابنة لهذا المجتمع الكبير .

أما تراحم فإنها جمعت أطراف الرحمة لديها من أهداب وأهداف تعاليم ديننا الحنيف لتشيع بين المجتمع خصال الرحمة وجعلها شعاراً للجميع ، وعند الحديث عن تراحم لابد لنا أن نثني على جهود الرحمة التي يقوم بها الأستاذ المحافظ علي زعلة والأستاذة التربوية عائشة شاكر زكري ومعها الإدارية والتربوية خديجة النعمي ومبدعة التصاميم والإنتاج المحلي عائشة الشبيلي وكافة منظومة العاملين معهم فهم نماذج وطنية يجب أن نحتفي بهم ونثني على جهودهم .