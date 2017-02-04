اسرة الحكمي تحتفي بمناسبة تعيين إبنتهم عضوا في مجلس الشورى

أحتفى الأستاذ محمد بن حسين حكمي وأبنائه وأقاربه في مناسبة بتعيين إبنتهم الدكتورة أحلام بنت محمد بن حسين حكمي عضوا في مجلس الشورى ، وذلك بحضور عدد من مشائخ وأعيان قبيلة الحكامية يتقدمهم شيخ شمل قبائل الحكامية والمغافير الشيخ علي بن ولي بن علي الحكمي وعريفة بني ولي الشيخ علي بن أحمد علي حكمي عريفة بني ولي الحكامية والشيخ إسماعيل بن علي حكمي والأستاذ مشاري ولي حكمي عضو المجلس البلدي بالمضايا وعدد من أقارب الدكتورة وأصدقاء العائلة.

حيث قدم شيخ شمل قبائل الحكامية والمغافير التهنئة للدكتورة وذويها على الثقة الملكية بتعيينها عضوا في مجلس الشورى وأننا جميعا نفتخر بها كإبنة للقبيلة تميزت وكافحة لتحقق أعلى الدرجات متمنياً لها مزيدا من التوفيق والسداد ومختتما كلمته بالتهنئة لوالدها وزوجها وإخوتها ، ثم قدم شيخ شمل قبائل الحكامية والمغافير درعا تذكاريا بهذه المناسبة للدكتورة تسلمه والدها الأستاذ محمد بن حسين حكمي ، كما قدم الأستاذ مشاري ولي حكمي والشيخ إسماعيل علي حكمي دروعا بهذه المناسبة .

وتعمل الدكتورة أحلام الحكمي أكاديمية في جامعة جازان، وهي حاصلة على الدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة، وكانت تشغل منصب وكلية عمادة القبول والتسجيل بشطر الطالبات بجامعة جازان ، وحصلت الدكتورة الحكمي على البكالوريوس في الآداب والتربية 1416هـ بجازان بكلية التربية (الأقسام الأدبية) بصبيا، كما حصلت على الماجستير عام 1422هـ من كلية التربية بجدة (العقيدة والمذاهب المعاصرة)، كما نالت الدكتوراه عام1428هـ من جامعة أم القرى (كلية التربية) في العقيدة والمذاهب المعاصرة.