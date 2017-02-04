اكثر من ١٣٠ ألف طالب وطالبة ينتظمون غدا على مقاعد الدراسة في تعليم صبيا

1300 مدرسة وروضة أطفال على مستوى تعليم صبيا تستقبل غدا الأحد أكثر من ١٣٠ ألف طالب وطالبة إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني الذي تمتد أيامه إلى ٩٠يوماً دراسياً مضافا إلى أيام الاختبارات.

حيث يستأنف غدا الأحد جميع الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية، من رياض الأطفال حتى طلاب الصف الثالث ثانوي على مستوى الإدارة دراستهم ، معلنين الانطلاق للفصل الدراسي الثاني، بعد قضائهم إجازة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٣٧-١٤٣٨ھ، حيث سجلت المدارس خلال الفصل الأول نسب حضور عالية في صفوف الطلبة، والهيئات الادارية والتدريسية.

وقال مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري الأحوس إن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ بداية موفقة بإذن الله، بتجهيز كافة العمليات والالتزامات التعليمية التي تضمن للجيل تعليماً نوعيا ومباركاً للهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة ببداية الفصل الجديد، متمنياً أن يكون أكثر إنتاجية وتفوقاً واجتهاداً، معرباً عن أمله في أن يحقق طلبة صبيا كعادتهم في كل عام دراسي مراكز متقدمة في نتائجهم النهائية، مشيراً إلى أن الفصل الدراسي الثاني يتطلب تكاتف جهود المعلمين وتعاوناً أكبر من الجميع لتجويد العمل والانتهاء من أجزاء المنهاج الدراسي في الموعد المحدد وبالصورة المطلوبة لإيصال المهارات الأساسية من كل منهج للمستفيد، مؤكدا على تعزيز الشراكة بين البيت والمدرسة و تواصل أولياء الأمور مع المدارس، بما يعود بالارتقاء والتقدم في مستوى أبنائهم الطلاب.

وأكد سعادته على ضرورة تقيد الطلاب والطالبات بالانتظام في الحضور وعدم الغياب منذ اليوم الأول للدراسة محققين شعار ‏«تميزي بانضباطي» وهو ما ينطبق أيضا على المعلمين والمعلمات مشيرا الى تعليمات الإدارة التي بنتها على تعاميم الوزارة الواضحة في هذا الشأن

وأوضح الدكتور التنبيه على سائقي الحافلات المدرسية بتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات ضماناً لسلامة طلابنا وطالباتنا.

من جانب اخر أكد مديرو ومديرات مكاتب التعليم جاهزية مدارسهم لاستئناف الدراسة منذ اليوم الأول، خصوصاً بعد أن استكملوا إعداد جداول الحصص وتسلموا كتب الفصل الدراسي الثاني من مستودعات الإدارة المركزية مع نهاية الفصل الدراسي الأول وتم تسليمها للطلبة والطالبات وسيستكمل توزيعها غدا بمشيئة الله متفائلين بفصل دراسي حافل بالتميز والإنجاز .