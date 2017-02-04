 مع انطلاقة الجنادرية ( 31 ) الفلكلور الشعبي يجذب زوار قرية جازان | فيفاء أون لاين
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

مع انطلاقة الجنادرية ( 31 ) الفلكلور الشعبي يجذب زوار قرية جازان

مع انطلاقة الجنادرية ( 31 ) الفلكلور الشعبي يجذب زوار قرية جازان
فيفاء أونلاين ـ الرياض

مع انطلاقة المهرجان الوطني للتراث والثقافة تزينت قرية جازان التراثية بالجنادرية بفلها وكاديها وتاريخها العريق  وفتحت ابوابها لزوار القرية بفرقة الفنون الشعبية وسظ تفاعل الجمهور على الوان السيف  والعزاوي .. ويكتظ الزوار بقرية جازان لتنوع البيئات وتنوع التراث  ممثل في البيت الجبلي والبيت الفرساني والعشه .. كما يشمل جناح جازان العديد منوالحرف اليدوية بمختلف البيئات التي تحظى بجذب الزوار في المقابل يعد الجانب الثقافي بقرية جازان ذو حضور ملفت هذا العام بوجود نخبة من المفكرين والشعراء والأدباء الذين اثرو الساحه الفنيه بشعرهم الجميل

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