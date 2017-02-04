فيديو وصور وتقرير مشاركة فرقة فيفاء الشعبية مساء الجمعة 6-5-1438 بجنادرية 31

فيفاء أون لاين ـ علي يحيى ـ تصوير حسن علي السنحاني

لا تزال فرقة فيفاء الشعبية تواصل مشاركاتها على مسرح منطقة جازان بجنادرية 31 ، وقد شاركت مساء الجمعة بلونين شعبيين ، الأول ما يعرف بسم ( الدمة ) ، من كلمات رئيس الفرقة الشاعر يحيى أحمد الأبياتي الفيفي حيث يقول :

بسم فيفاء بسم خولان ابن عامر

بسم جازان الوفاء غايب وحاضر

من يرون العمر دين

للعقيدة والوطن وأولي الأوامر

بأي أمر يا حبيب الشعب تأمر

كلنا نقسم يمين

إننا رهن الإشارة تحت توجيه القيادة

يا أبو تركي طلب والكل شاكر

رد عنا العلم يوصل قبل باكر

والذي حبله متين

لو نوجه من هنا حالا نغادر

لأي جبهة ما بتسمع غير حاضر

علمنا العلم اليقين

يا حياة ترفع الهامات أو نيل الشهادة

والثاني ما يعرف ب( الهصعة ) بعنوان ( من منطقة جازان ) من كلمات الشاعر / محمدعلي قاسم الفيفي ، حيث يقول :

مسلم سعودي بندقي فوق كتفي

ابن الحرس والجيش كفه بكفي

درع الوطن جنود للملك سلمان

………………………… …

من منطقة جازان ساحل وريفي

من مالكي ريثي هروبي وفيفي

ومن بني غازي صمادٍ وعيبان

………………………… ….

ومن دفا وأهل الحشر والصهيفي

والمجهلي والجابري والنخيفي

وأبوعريش وأهل قُرى وادي جازان

………………………… ….

من بيش من صبياء الوفاء فاق وصفي

إلى الموسم ضد لعداء صَفِّي

حتى جبال اليحيوي وآل زيدان

………………………… ….

مسلم سعودي بندقي فوق كتفي

ابن الحرس والجيش كفه بكفي

درع الوطن جنود للملك سلمان

وإليكم الفيديو ، وبعض الصور الملتقطة في هذا المساء الجميل