 رئيس لجنة التنمية الثقافية والاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة يكرم امين عام غرفة جدة الجديد | فيفاء أون لاين
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

رئيس لجنة التنمية الثقافية والاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة يكرم امين عام غرفة جدة الجديد

رئيس لجنة التنمية الثقافية والاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة يكرم امين عام غرفة جدة الجديد
جدة - احمد الثقفي

أقام رئيس لجنة التنمية الثقافية والاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة طارق بن عبدالرحمن فقيه أمس حفل عشاء تكريماً لأمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان بمناسبة صدور قرار مجلس إدارة الغرفة بتعيينه “أميناً لها” وذلك بمنتجع النورس بجدة بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بن محمد بترجي وعضوي مجلس الإدارة فهد بن سيبان السلمي والمهندس نصار بن عوض الله السلمي وعبد العزيز السريع ، ومدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بن غازي بافقيه وممثلي مجتمع الأعمال بجدة ومكة المكرمة و عضور غرفة مكة مصطفى علي رضا .

من جانبه ثمن دحلان هذه البادرة الطيبة الغير مستغربة في تكريمه من قبل صاحب الأعمال طارق فقيه ، موجهاً شكره للحضور الذين شرفوا هذا الحفل والذين تجاوز عددهم الـ 100 شخص من كبار أصحاب الأعمال .
كما تخلل الحفل تبادل الأحاديث وعرض وجهات النظر تجاه مستقبل الاستثمارات وتطوير مختلف الأعمال وتنميتها وتبني غرفة جدة لمختلف المبادرات ذات القيمة المضافة على سير أهدافها الاستراتيجية في الفترة المقبلة والتي تلامس مختلف جوانب الحراك الاقتصادي والتجاري بمحافظة جدة .

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