“فيفاء” إحباط تهريب 28 كيلو حشيش وكمية كبيرة من القات اليمني

في عمليتين منفصلتين عصر اليوم السبت شرطة فيفاء تحبط عملية تهريب 28 كيلو حشيش وكمية كبيرة من القات وفي حيثيات الخبر اشتبهت شرطة فيفاء أثناء دورياتها في طريق 12 بمحافظة فيفاء في جيب كبسولة أبيض يقوده مواطن سعودي ومعه مرافق من خارج المنطقة حيث طالبت منه التوقف وقامت بتفتيش السيارة وتم العثور على 28 كيلو حشيش وفي ذات الوقت تلقت شرطة فيفاء بلاغ عن جمس اسود جديد مسروق وعند العثور عليه من قبل دوريات شرطة فيفاء في طريق 12 ايضا تم إيقافه الا ان قائد الجمس فتح الباب ولاذ بالفرار في مناطق جبلية وعرة ليتم تفتيش الجمس الذي عثر فيه على كمية كبيرة من القات اليمني .

وتأتي هذه الإنجازات المتتالية لشرطة فيفاء من خلال جهودها المتواصلة في الآونة الأخيرة.