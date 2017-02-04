برعاية وحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، تعقد وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي منتدى “تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في المملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية ” غدا الاحد 8 جماد الأولى 1438 هـ الموافق 5 فبراير 2017 م في مقر المؤسسة العامة للحبوب في الرياض.

من جانبه، عبر سعادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة عن تقديره الكبير للرعاية التي يحظى بها المنتدى من قبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، مؤكداً أن هذا المنتدى سيكون له دور كبير في إحداث نقلة كبيرة في مسيرة عمل قطاع الاستزراع في المياه الداخلية.

وأبان العيادة “ستناقش المنتدى القضايا التي تهم المستثمرين في هذا المجال، وطرح جميع التحديات التسويقية والفنية ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لحلها بما يجعل هذا القطاع ينسجم مع التطور الكبير الذي يشهده الاستزراع المائي في المياه البحرية، ويحدث نقلة نوعية في حجم الانتاج وتطور التقنيات المستخدمة.

وأوضح سعادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية، أن حجم الإنتاج في مزارع المياه الداخلية وصل الى أكثر من ستة آلاف طن في العام، والذي يشكل قرابة 20 % من انتاج الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية، وأن الكمية الأكبر من هذا الانتاج تركزت في منطقتي الرياض والقصيم.

انطلاق فعاليات منتدى “تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في المملكة غدا