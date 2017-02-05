 ركن”مصر زمان “في الجنادرية 31 يجسد الصورة التاريخية للجمهورية المصرية | فيفاء أون لاين
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

ركن”مصر زمان “في الجنادرية 31 يجسد الصورة التاريخية للجمهورية المصرية

ركن”مصر زمان “في الجنادرية 31 يجسد الصورة التاريخية للجمهورية المصرية
فيفاء أون لاين ـ واس

جسد ركن مصر زمان ” الأصالة والمعاصرة ” في جناح جمهورية مصر العربية ( ضيف شرف مهرجان الجنادرية 31 ), الصورة التاريخية التي تحكي تاريخ العهد القديم للجمهورية خلال القرن الـ 18 إلى أواخر القرن الـ 19 .
وتضمن الركن العديد من الصور التاريخية للجمهورية المصرية في العهد القديم بمختلف محفظاتها, منها القاهرة والإسكندرية وبور سعيد, بأشكال مختلفة تحكي عاداتها وتقاليدها، والأماكن الأثرية وشوارعها القديمة، إضافة إلى جوامعها، والقلعة، والمتاحف .
وحظي الركن بتوافد عددٍ كبيرٍ من الزوار الذين تعرفوا على جمهورية مصر وتاريخها وتراثها العريق من خلال الصور والشرح المفصل من القائمين على الركن.

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