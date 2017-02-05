تنفيذ برنامج (بسمة على شفاة المسنين)  بدار الرعاية الاجتماعية بجازان 

اقام دار الرعاية الاجتماعية بجازان يوم الخميس الموافق 5/5/1438 برنامجة اليوم المفتوح(بسمة على شفاة المسنين) بحضور مدير الدار الاستاذ/راعي بن مسفر التليدي ومساعد مدير الدار الاستاذ/حسن صبحان ومشرف النشاط الاجتماعي الاستاذ/ايهاب موسى عروي وبمشاركة كل من (مبرة حفظ النعمة بجازان)و(رسامي حارة الشامية جازان شو)و(رابطة جماهير نادي الاتحاد بمحافظة صامطة)و(مركز النشاط الاجتماعي بالعكرة)و(منسوبي الادارة العامة بميناء جازان)و(مؤسسة محمد عبدالله باجبير)و حضور المذيع الاستاذ/مهدي السروري مذيع اذاعة جده بمنطقة جازان

وقام مشرف النشاط الاجتماعي باعطاء نبذة للزوار باخذهم بجولة للتعريف بالدار والسلام على اباءنا المسنين وتقديم الهدايا لهم

ثم بدا البرنامج بتلاوة من الذكر الحكيم ومن ثم بدات فعاليات البرنامج بكلمة لمدير الدار وفقرات انشاذية وقصيدة شعرية للاستاذ/ايمن عبدالحق ثم كلمة للمذيع مهدي السروري ثم انشوذة للنابوش الصغير الطالب/رائد خالد يامة

وفي نهاية البرنامج تم توزيع شهادات شكر للمشاركين في البرنامج.