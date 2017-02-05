بلدية فيفاء تعلن عن طرح مشاريع استثمارية للإيجار

أعلنت بلدية محافظة فيفاء بمنطقة جازان عن طرح عدد من المواقع الاستثمارية حسب البيان أدناه , حيث ترغب البلدية بتأجيرها عن طريق المزايدة العامة وأشارت البلدية أن من له الرغبة في الاستثمار التقدم إلى قسم الاستثمار بالبلدية لشراء كراسة الشروط والمواصفات ، ويمكن الاستفسار والتواصل مع الموظف المختص في الاستثمار محمد علي الفيفي 0501859005
وبينت البلدية في إعلانها أن قيمة الكراسة 1000 ريال وأن آخر موعد لقبول العطاءات يوم الإثنين 14 / 6 / 1438 هـ الساعة 10 صباحا .
كما أن موعد فتح المظاريف سيكون نفس اليوم الإثنين 14 / 6 / 1438 هـ الساعة 11 صباحا وموقع تقديم العطاء ببلدية أبو عريش .
وفيما يلي بيان بأسماء المشاريع الاسثمارية ومواقعها :
1- تأجير عدد 2 لوحات قائمة ينيبول مقاس 4×14
2- تأجير عدد 2 لوحات قائمة ينيبول مقاس 4×7
3- تأجير أرض لإقامة محطة محروقات بطرق الملك فهد .
4- تأجير أرض لإقامة مجمع تجاري بطريق الملك فهد .
5- تأجير موقع لإقامة وتشغيل بوفية البلدية .
6- تأجير بوفية قائمة بمنتزه الدفرة السياحي .
7- تأجير موقع لإقامة صراف آلي سيار طريق الملك فهد .
8- تأجير موقع لإقامة مجمع تجاري سكني طريق الملك خالد بذبوب .
9- تأجير أرض لإقامة مجمع تجاري في نيد المزرة .
10- تأجير أرض لإقامة مجمع تجاري طريق الحزام .
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