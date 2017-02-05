إغلاق “أكشاك” تحليل الدم وكشف النظر بالرياض

قررت وزارة الصحة، الأحد (5 فبراير 2017) إغلاق “أكشاك” تمارس فحص النظر وتحليل الدم شمال مدرسة دلة للقيادة بالرياض.

ورصدت الفرق الرقابية للوزارة، وجود عدد من العمالة المخالفة وغير المرخصة نظامًا، التي لا تخضع للمقومات ولا المعايير لتقديم خدمة صحية موثوقة.

وأوضحت الوزارة أنه تمّت إحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العامّ، بعد أن تم القبض على وافد يعمل في ذلك المكان من قبل لجنة مشكّلة من “الصحة” وعدد من الجهات المعنية، وتم أيضًا إغلاق جميع الأكشاك الواقعة شمال مبنى دلة للقيادة بالكامل وأخذ تعهدات بعدم إعادة الافتتاح مطلقًا.

‎وكانت “الصحة” قد تلقّت بلاغًا من أحد المواطنين عبر الرقم 937، يفيد بوجود “كشك” خارج أسوار مركز دلة للقيادة يجري العاملون داخله اختبارات فحص فصيلة الدم والنظر، وتعمل تحت إشراف أحد الوافدين بدون ترخيص نظامي.