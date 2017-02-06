إزالة القات في فيفاء بين المكسب والمغرم

أصبح الحديث عن إزالة أشجار القات من جبال فيفاء في هذه الفترة يأخذ طابع يكاد يكون أقوى من أي وقت سابق……

ومن الملفت في واقع الأمر أن الجهات المسؤولة تسعى لإزالة هذه الشجرة في أسرع وقت ممكن دون ما أي اعتبارات اخرى في حين أن المواطن يرغب في التعويض الذي يضمن له حياة كريمة خاصة ممن يكاد يكون لا دخل له أو معيشة لأسرته إلا من خلال مزرعته ، بين هذا وذاك يربض ملف متخم بالاحداث.

هذا الملف ليس وليد اللحظة بل إنه منذ تأسيس هيئة تطوير وتعمير جبال فيفاء والذي يكاد يزيد عن أربع عقود تقريبا

هذه الهيئة التي لم يكن لها من أسمها نصيب مع الأسف فقد أخفقت في الألتزام بما عليها وتريد المواطن أن يلتزم بما عليه

طبعا لا نريد أن ندخل في التفاصيل المعقدة التي أخذت عقود من الزمن تكاد تنحصر في الخطابات والاجتماعات والجان التي تعاقبت في هدر مئات الملايين التي خصصتها الدولة

نعم الدولة التي تعاملت مع هذا الامر برؤية حكيمة مبنية على دراسات واستراتيجية منصفة ترتقي بفيفاء أرضا وإنسانا لو نفذت كما هو مخطط له لكانت دخلت فيفاء أبواب العالمية من حيث السياحة وإنتاج أفضل واندر المنتجات الزراعية في العالم

وكان سكانها لا يعرفون الوقوف عند ابواب الجمعيات الخيرية أو الضمان الإجتماعي لانتظار القليل مما قد تجود به تلك الجهات من عطاء محدود للغاية

وكانوا في حل عن الوقوف طوال أعوام مضت يستجدون الجهات الخدمية في تنفيذ ما كلفت به ولكن طارت الطيور وما بقي حتى الأثر

وكانت إستراتيجية الدولة مبنية على عدة نقاط من أهمها

1….مصلحة المواطن من حيث توفير له حياة كريمة وخلق له فرص معيشية متنوعة مدرة للمال بشكل يعوضه عن فقد هذه الشجرة .

2….. الدولة كانت تفكر ابعد من الجميع في بيئة وطبيعة المنطقة ومدى تأثير نزع هذه الكمية الهائلة من الأشجار على المنطقة وقاطنيها وخصصت دراسة وإعتمادات كبيرة لذلك لكن مع الأسف لم تكون تلك الجهات التنفيذية على مستوى المسؤولية وبددت الاعتمادات دون ما أي تنفيذ مدروس لو للتقدم خطوات إيجابية على الأرض فعليا عدا إجتهادت محدودة جدا لا ترتقي لكونها إنجازات

فلا مشروع مياه لري نفذ أو مشروع صرف صحي لكي يتم تهيئة المنطقة لزراعة البديل بعد إزالة هذه الأشجار على مراحل مدروسة واستمرت التركمات السلبية ألتي يهدر فيها المال ولا يجني منها المواطن إلا وعود تذهب أدراج الرياح خلقت الإحباط واخلت بالمصداقية بين المواطن والجهات التنفيذية ليأتي المجهول الإثيوبي أو اليمني الذي يدفع الكاش قبل أن يمد يده على أشجار المزرعة حيث يدفع مبالغ مغرية جعلت المحتاج يرتاح من عناء العمل ويستلم ما يتكفل بمعيشته هو وأسرته لعدة أشهر بينما المذعن لقرار إزالة الأشجار من مزرعته ولم يجد التعويض المجزي ولم يجد البديل عدا شتلات صغيره لبعض الأشجار التي تموت مع شح الأمطار وقد تحتاج لسنوات من العناية المدروسة التي يفتقد المواطن الخبرة في التعامل معها من حيث الري والتنقيح والسماد فأصبحت مزارعهم خاوية على عروشها تمثل لوحة مأساوية من الدمار الذي حل بها بسبب المتغيرات البيئية والطبيعية

والآن أصبح الأمر يقتضي إزالة الجميع لهذا الكم الهائل من مزارعهم والمواطنون في حيرة من أمرهم من خلال حبهم وولائهم لحكومتهم ومن خلال تبعات إزالة هذه الكمية الهائلة من الأشجار على بيئتهم خاصة وانها تمثل 90% من الغطاء النباتي في المنطقة دفعة واحدة فالعواقب البيئية تعتبر كارثية كيف لا والأنهيارات في موسم الأمطار تجتاح هذه الجبال وفيها مئات الألاف من الأشجار فكيف ستكون الأمور عند إزالتها ؟

حتى ولو كانت هذه شجرة “القات” فهي في نهاية المطاف شجرة لها ظل ولها جذور تساعد على تماسك التربة ولها فوائد بيئية كبيرة جدا لا يدركها إلا ذوي الاختصاص

ومن المفارقات العجيبة حين تنفذ العقوبات الصارمة على مواطن يحتطب في صحراء خاوية مقفرة من شجرة يابسة بحجة الحفاظ على البيئة من التسحر وفي نفس الوقت يتم إزالة غابات شاسعة من الأشجار خضراء في وقت واحد ومن هو المتضرر اولا واخيرا ؟

المواطن يكاد يقتنع بأزالتها ولكن العواقب وخيمة وخيمة للغاية وستدفع عواقبها فيفاء أرضا وإنسانا والدولة ما كانت يوما تسعى لمثل هذه الخطوة الغير مدروسة لولا ثقتها في من أوكلت لهم مهام ذلك خلال سنوات أو عقود مضت مع سيل من الاعتمادات المليونية

لذلك وحسب قراءة واقعية للمجتمع الغالبية لا يقف ابدا ضد إزالة هذه الشجرة ومنع المجهولين من العمل فيها ولكن ما زال يلتمس ويتأمل الا تنعدم الحكمة في النظر لأبعد من تحقيق إنجاز الإزالة كي يتم من خلاله ستر اخفاقات تلك الجهات في القيام بواجبها في عقود مضت على حساب طبيعة المنطقة وقاطنيها وفي نفس الوقت لا يكون المواطن شماعة وضحية لأخفاق تلك الجهات فعفة أنفسهم ودماثة خلقهم وحبهم وولائهم لا يعني أنهم يعيشون في ترف مادي قد يقارن بغيرهم في مناطق أخرى بل العكس تماما فمعظم هؤلاء يعانون من ضنك المعيشة مالله به عليم

فتكاليف المعيشة في هذه الجبال فاتورتها أضعاف مضاعفة عن بقية مناطق البلاد ناهيك عن شح فرص المعيشة وما سببها إلا تدني البنية التحتية العشوائية ألتي تمثل ثوب الفقير المرقع الذي يستره ولا يعينه لوعلى الوقوف كبقية الناس من حوله دون ما عوز أو خجل

فلطفا بفيفاء وأهلها كونها تلبس حلة الجمال ليستر الاوجاع والآلام التي تعانيها فلا تخلعوا حلتها السندسية فتهتكوا سترها وتزيدو معانات أهلها الذين يعيشون بين الولاء والعناء !؟