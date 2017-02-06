قال بأن المملكة ذات تاريخ من عهد الرسول والجنادرية جسدت تلاحم الشعب والقيادة الشيخ عائض القرني: ما شاهدته في قرية عسير بالجنادرية “مشرف”وبر أبها رائدة في العمل الخيري

أكد فضيلة الشيخ عائض القرني أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ” هو منشط إسلامي وما نراه من تلاحم بقيادة ملك الحزم والعدل سلمان بن عبدالعزيز أمر يثلج الصدر, وما شاهدته من نشاط ومواهب شابة وتنوع في التراث وتعدد يجعلنا نفخر بهذه الصورة التي رسمتها القيادة والشعب عن المملكة بتاريخها وتراثها وأصالتها الضاربة في التاريخ.

وقال القرني أثناء زيارته لقرية عسير بالجنادرية أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة رسالة للجميع وفيها سداد وصواب لأننا أمة تراث وتاريخ ورسالة, ونحن في المملكة العربية السعودية نحمل تاريخ عريق وإرث نفخر به ليس وليد اليوم والأمس بل يمتد من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم, فنحن دولة إسلام قبل الوطنية, ثم الوطن له حق علينا في جمع التراث للأجيال كمطلب شرعي خاصة الجميل والرائع منه الذي شاهدته في الجنادرية.

وفيما يخص قرية عسير, قدم القرني شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز – أمير منطقة عسير – على ما يوليه سموه من اهتمام كبير ومتابعة حتى شاهدنا القرية بحلتها الجديدة ومعروضاتها المميزة هذا العام و هذا التطور والنقلة النوعية التي تشهدها القرية هي ثمرة متابعة وتوجيهات سموه والروح المميزة التي يتمتع بها فريق العمل في القرية والشباب المبادرين والعاملين من أجل إنجاح المشاركة أمر مطمئن بأن شبابنا فيهم الخير والبركة وعلى قدر المسؤولية.

وأثنى فضيلته على أداء جمعية البر الخيرية في أبها أثناء زيارته لجناحها في قرية عسير, حيث أكد أن الجمعية بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز, وفضيلة الشيخ محمد بن فحاس تقوم بعمل جبار مشرف وهي جمعية رائعة ومبدعة حتى تمنيت أنها تنقل تجربتها المتميزة في العمل الخيري إلى كافة المحافظات والمناطق لأنها ناجحة بما تعنيه الكلمة وبيت خبرة يستفاد من تجربتهم الرائدة فزادهم الله توفيقا ونجاحا.