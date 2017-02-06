 بعد مرور (10) سنوات على تأسيسه فريق ( سواحل النور التطوعي ) يحتفل بعامه العاشر | فيفاء أون لاين
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

وسط حضور إعلامي ومجتمعي مميز

بعد مرور (10) سنوات على تأسيسه فريق ( سواحل النور التطوعي ) يحتفل بعامه العاشر

بعد مرور (10) سنوات على تأسيسه فريق ( سواحل النور التطوعي ) يحتفل بعامه العاشر
مكة المكرمة ـ عمر الشيخ
احتفل فريق ( سواحل النور الإعلامي  التطوعي ) – وهو  أقدم فريق تطوعي بجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة ، والذي يحظى بدعم ورعاية واهتمام منها  .
حيث كان الحفل في هذا العام  تحت شعار ( التطوع يجمعنا ) – وبمشاركة نخبة من الشخصيات في مختلف المجالات المجتمعية ، وبدعم لامحدود من أكثر ( 20 ) – جهة مختلفة .
كما تميزت فقرات الحفل الخطابي  بتقديم أفضل الفقرات الإنشادية والاستعراضية ؛ بالإضافة إلى مشاركةفرقة جديدة من قبل ( أطفال سواحل النور الاستعراضية وعروض الأوبريت ) .
الجدير بالذكر أن الفريق يضم العديد من الموهوبين والموهوبات الذين لاتتجاوز اعمارهم ( 18)  عاما ، وهم الذين شاركوا وابدعو في تقديم فقرات الحفل الختامي لهذا العام  .
من جانب آخر تقدمت إدارة فريق سواحل النور بالشكر لكل من ساهم في إنجاح الفعاليات إبتداءا بجمعية مراكز الاحياء بمنطقة مكة المكرمة ، ومؤسسة المرجان القابضة ، وواحة الرند للإنتاج الصوتي والمرئي ،   ورتوش لتنظيم الحفلات ، والشبكات الإعلامية المشاركة ، والداعمين والمساهمين  للفريق التطوعي  .
كما أثنى قائد الفريق الأستاذ / عبدالقادر الجومان – على كل  من ساهم من الجهات والشخصيات التي حضرت ودعمت الفريق خلال مسيرته ، واعدا الجميع بعشر أعوام أخرى مميزة بإذن الله تعالى  .
وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات الراعية والداعمة وأصحاب المواهب  .
وأخذت الصور التذكارية بهذه المناسبة  مع أعضاء شرف الفريق  والداعمين له  .

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