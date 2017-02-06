بعد مرور (10) سنوات على تأسيسه فريق ( سواحل النور التطوعي ) يحتفل بعامه العاشر

احتفل فريق ( سواحل النور الإعلامي التطوعي ) – وهو أقدم فريق تطوعي بجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة ، والذي يحظى بدعم ورعاية واهتمام منها .

حيث كان الحفل في هذا العام تحت شعار ( التطوع يجمعنا ) – وبمشاركة نخبة من الشخصيات في مختلف المجالات المجتمعية ، وبدعم لامحدود من أكثر ( 20 ) – جهة مختلفة .

كما تميزت فقرات الحفل الخطابي بتقديم أفضل الفقرات الإنشادية والاستعراضية ؛ بالإضافة إلى مشاركةفرقة جديدة من قبل ( أطفال سواحل النور الاستعراضية وعروض الأوبريت ) .

الجدير بالذكر أن الفريق يضم العديد من الموهوبين والموهوبات الذين لاتتجاوز اعمارهم ( 18) عاما ، وهم الذين شاركوا وابدعو في تقديم فقرات الحفل الختامي لهذا العام .

من جانب آخر تقدمت إدارة فريق سواحل النور بالشكر لكل من ساهم في إنجاح الفعاليات إبتداءا بجمعية مراكز الاحياء بمنطقة مكة المكرمة ، ومؤسسة المرجان القابضة ، وواحة الرند للإنتاج الصوتي والمرئي ، ورتوش لتنظيم الحفلات ، والشبكات الإعلامية المشاركة ، والداعمين والمساهمين للفريق التطوعي .

كما أثنى قائد الفريق الأستاذ / عبدالقادر الجومان – على كل من ساهم من الجهات والشخصيات التي حضرت ودعمت الفريق خلال مسيرته ، واعدا الجميع بعشر أعوام أخرى مميزة بإذن الله تعالى .

وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات الراعية والداعمة وأصحاب المواهب .

وأخذت الصور التذكارية بهذه المناسبة مع أعضاء شرف الفريق والداعمين له .