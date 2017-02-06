 “دور الشباب في تحقيق الأمن الفكري” محاضرة دعوية في جازان مساء غد الاثنين | فيفاء أون لاين
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

“دور الشباب في تحقيق الأمن الفكري” محاضرة دعوية في جازان مساء غد الاثنين

“دور الشباب في تحقيق الأمن الفكري” محاضرة دعوية في جازان مساء غد الاثنين
فيفاء أون لاين ـ واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان مساء غد الاثنين محاضرة دعوية تحت عنوان ” دور الشباب في تحقيق الأمن الفكري” يلقيها أمام وخطيب جامع الرفاعي بمحافظة أبو عريش حسين المعافا وذلك بمقر الخيمة الدعوية بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.
وتأتي المحاضرة التي تستهدف فئات الشباب والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية التي ينفذها الفرع بالخيمة الدعوية في فعاليات مهرجان جازان الشتوي ” جازان الفل .. مشتى الكل”.

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