“دور الشباب في تحقيق الأمن الفكري” محاضرة دعوية في جازان مساء غد الاثنين

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان مساء غد الاثنين محاضرة دعوية تحت عنوان ” دور الشباب في تحقيق الأمن الفكري” يلقيها أمام وخطيب جامع الرفاعي بمحافظة أبو عريش حسين المعافا وذلك بمقر الخيمة الدعوية بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.

وتأتي المحاضرة التي تستهدف فئات الشباب والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية التي ينفذها الفرع بالخيمة الدعوية في فعاليات مهرجان جازان الشتوي ” جازان الفل .. مشتى الكل”.