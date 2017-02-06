 الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز يزور قرية عسير بالجنادرية | فيفاء أون لاين
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز يزور قرية عسير بالجنادرية

الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز يزور قرية عسير بالجنادرية
فيفاء أون لاين ـ الرياض
تجول صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية مساء أمس الأحد في قرية عسير المشاركة بمهرجان الجنادرية 31, حيث كان في استقبال سموه رئيس وفد منطقة عسير الأستاذ خالد صبر ونائب رئيس الوفد الأستاذ اسامة ماطر, وتجول سموه ومرافقيه في المعرض الرئيسي واستمع لشرح مفصل عن ما يحويه المعرض من منتجات كما زار مقر جمعية البر الخيرية.
ثم انتقل سموه بعد أن شاهد العرضة الشعبية التي أدتها فرقة عسير على مسرح القرية إلى منطقة القصور الأثرية وتجول في قصر بلقرن, استقبلته فرقة رجال ألمع بدمه ترحيبية واستمع لقصيدة وطنية وأحد الألوان التراثية القديمة ببلقرن ونبذة عن محتويات القصر الاثري.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*