” بر العارضة ” تنفذ برنامج ” عناية ” لرعاية اليتيم

استقبل برنامج عناية التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة والذي تشارك في رعايته مؤسسة السبيعي الخيرية مساء أمس عدداً من الأيتام من أبناء المحافظة وقراها وسط احتفالية مبسطة في جو مفعم بالبهجة والسرور والنشاط والحيوية .

واستهل الاحتفالية المدير التنفيذي للبرنامج الأستاذ محمد حسين عبدلي بكلمة رحب من خلالها بكافة الأجهزة الإدارية والفنية العاملة في المشروع وبأبنائه الطلاب موضحاً أهداف البرنامج السامية وحجم التطلعات لمخرجات البرنامج الذي يعد من البرامج النوعية التي تعنى بالأيتام وأسرهم وتساهم في بنائهم وفق منهجية واضحة في عدة جوانب إيمانية و اجتماعية ومهاريه وقيميه بحيث يمتلك الفرد المهارات التي تساعده على تطوير ذاته والتفاعل مع مجتمعه ويكون قادراً في المستقبل على تحمل المسؤولية. متمنياً في ختام حديثه التوفيق والسداد للجميع .

وتخلل الاحتفالية جوانب رياضية ومسابقات ترفيهية وأخرى ثقافية شارك خلالها المشرفون أبناءهم الأيتام فرحتهم وساهمو في رسم البسمة على محياهم ونالت استحسان الجميع .