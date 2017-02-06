اﻹطاحة بـ 1596 مخالفا وضبط كميات من القات والعرق والحشيش بجازان

استمرارا لحملاتها الأمنية الميدانية في كافة محافظات المنطقة تمكنت شرطة منطقة جازان والأجهزة الأمنية الأخرى المساندة من اﻹطاحة بعدد من المخالفين وضبط كميات من القات والعرق والحشيش المخدر في عدة عمليات أمنية مكثفة أستهدفت المواقع الجبلية الوعرة بمحافظة الداير والحشر ومركز عمود و عدد من اﻷماكن المشبوهه بمحافظات منطقة جازان.

حيث كانت الحصيلة اﻹطاحة ب 1596 مخالفا و ضبط كميات من حزم القات المحظور مع سائق مركبة من نوع ميستوبيشي حاول تظليل رجال اﻷمن بإخفائها بشكل محكم ولكن حيلته باءت بالفشل .

ومن خلال تمشيط بعض من المواقع شديدة الوعورة يتردد عليه مجموعة من الأفارقة يمتهنون بيع وترويج الحشيش المخدر والمسكر ويتخذون من أحد الأماكن الشديدة الوعورة وكرا لهم , ورغم وعورة المنطقة تم تمشيط الموقع لتتفاجأ الفرق الأمنية بإطلاق النار من مناطق مرتفعة ما استدعى الرد عليهم بالمثل وإصابة اثنين منهم والقبض عليهما و عثر على 21 قطعة من الحشيش المخدر وكميات من العرق المسكر كانت معدة للترويج حرزت المضبوطات وأحيل اﻷشخاص لجهة اﻹختصاص .

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي تقديره لجميع الجهات المشاركه في تلك الحملات ومؤكدا ان توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان تقضي بالاهتمام وتكثيف الحملات من شأنه كبح الشرر وضبط العابثين وإزالة خطرهم عن المجتمع .