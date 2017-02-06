 ليلة قصصية سعودية بحرينية | فيفاء أون لاين
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

ليلة قصصية سعودية بحرينية

ليلة قصصية سعودية بحرينية
أحمد آل محرق / فيفا اون لاين:-

في ظل التعاون الثقافي بين المؤسسات الثقافية الخليجية يقيم ملتقى القصة الإلكتروني بالشراكة  مع أسرة أدباء وكتاب البحرين أمسية قصصية مشتركة وذلك في مقر  أسرة الأدباء والكتاب بمنطقة الزنج بالبحرين
مساء يوم الخميس 9فبراير
يشارك فيها من دولة البحرين كلآ من القاص/حسن البوحسن والقاصة/شيماء الوطني
ومن المملكة العربية السعودية كلآ من القاصة والروائية /مريم الحسن والقاص والناقد كاظم الخليفة

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