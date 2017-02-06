الدكتور “عجنية” ضيفا على ديوانية شباب الأعمال مساء اليوم بغرفة الخرج

تستضيف ديوانية شباب الأعمال بغرفة الخرج مساء اليوم الأثنين بالمقر الرئيسي بمدينة السيح بمحافظة الخرج رئيس قسم التسويق في جامعة الأمير سطام الدكتور أحمد عجينة .

ويستعرض الضيف خلال اللقاء الذي يعقد بعد صلاة العشاء من أول اثنين لكل شهر عن تحديات في التسويق و خصائص ومميزات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك دور ومساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الوطنية و المعوقات والمشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة و ضمان مخاطر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج «الديوانية» لمجلس شباب الأعمال بغرفة الخرج الذي يهدف إلى إقامة لقاءات غير رسمية لشباب الأعمال في المحافظة، للاستفادة من بعضهم البعض، والاستفادة من تجارب ضيوف الشرف في اللقاءات التي يشتمل عليها البرنامج .