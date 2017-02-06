 رئيس جمعية الكشافة يشكر عددٍ من محافظي المحافظات | فيفاء أون لاين
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

رئيس جمعية الكشافة يشكر عددٍ من محافظي المحافظات

رئيس جمعية الكشافة يشكر عددٍ من محافظي المحافظات
الرياض – عبد الرحمن البعيجان

عبر معالي وزير التعليم ، رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، عن شكره وتقديره لعددٍ من محافظي محافظات المملكة ، على دعمهم المستمر وتشجيعهم للحركة الكشفية ، باستقبالهم وتكريمهم للكشافين والقادة ، وتقليدهم ” نوط الحج ” الحاصلين عليه بأمر من سمو وزير الداخلية ، لتميزهم بتقديم خدمات أثرت ايجابياً على الخطة العامة للحج.

جاء ذلك في خطابات شكر وتقدير وجهها معالي الوزير الى محافظي محافظات القريات،  و شقراء ، والزلفي ، والدوادمي ، وعفيف،  ووادي الدواسر ، وسراة عبيدة ، ومحايل عسير ، والافلاج .

وسأل معالي رئيس الجمعية المولى – عز وجل – استمرار هذا العطاء والتميز للمناشط الكشفية التي ستعود بالنفع الكبير على أبناء وطننا الغالي .

وكان محافظي تلك المحافظات قد استقبلوا الكشافين والقادة بحضور نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، ومسئولي الكشافة في إدارات التعليم بتلك المحافظات حيث تم تقليدهم ” نوط الحج “

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