ملتقى ابناء جازان بالرياض يحتفي بوفد جازان بالجنادرية

استضاف ملتقى ابناء جازان بالرياض يوم امس بفندق كراون الفهد ، وفد جازان المشارك بمهرجان الجنادرية ( 31 ) .

حيث ابتداء الحفل بآيات من كتاب الله الكريم تلاها الشيخ الدكتور جبران سحاري ، ثم تحدث مقدم الحفل ياسر بن محمد السبعي عن مرحبا بالضيوف من أبناء منطقة جازان المشاركين في مهرجان الجنادرية .

بعد ذلك ألقى رئيس الملتقى الدكتور/ حسين بن محمد مشهور الحازمي كلمة رحب فيها بالضيوف الكرام ممثلي منطقة جازان في الجناح المخصص لهم في الجنادرية وعلى رأسهم رئيس الوفد الأستاذ إبراهيم الحازمي ، وأنهم يشعرون بالفخر باستضافة كوكبة متميزة تسهم في إبراز التراث والموروث الشعبي الذي تشتهر بها منطقة جازان من خلال بيئاتها المتنوعة .

ثم ألقى شاعر الملتقى الدكتور/ جبران بن سلمان سحاري رئيس اللجنة الثقافية قصيدة ترحيبية بالضيوف بعنوان (الجنادرية 31)

، مشيدا بالتراث والثقافة في المهرجان وتعاون الملتقى مع وفد الجنادرية .

وبعد ذلك قدم عرض مرئي لأهم منجزات الملتقى وفعالياته قدمه الدكتور/ هادي بحّاري عضو اللجنة العليا في الملتقى.

من جانبه عبر رئيس وفد الجنادرية الأستاذ إبراهيم الحازمي بكلمة نوه فيها عن أهم الفعاليات والأنشطة الثقافية التي ستقام في جناح جازان (بالجنادرية 31).

ثم ألقى الأستاذ محمد النعمي قصيدة شعرية نالت استحسان الحضور .

تلتها كلمة سعادة الأستاذ الدكتور علي بن حسين صميلي عميد الدراسات العيا بجامعة جازان شكر فيها الجميع من شعراء وأدباء ومثقفين وبين أهم الترتيبات التي اتخذتها اللجنة الثقافية في الجنادرية لإبراز أدب وثقافة منطقة جازان من الأمسيات الشعرية واللقاءات والتجارب والجوانب التاريخية المهمة لتكون الجنادرية منبرا للهوية الأصيلة للمنطقة.

بعد ذلك انتقل البرنامج إلى لقاء مع سعادة الدكتور/ عقيلي خواجي ضيف اللقاء في ندوة عن منطقة جازان وبنيتها الجغرافية أدار هذه الندوة الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن بن أحمد هيجان نائب رئيس الملتقى وعضو مجلس الشورى.

وفي نهاية لحفل قدم أبناء جازان هدية تذكارية لرئس وفد الجنادرية الأستاذ ابراهيم محمد الحازمي