بالفيديو : الأمير محمد بن بدر بقصيدة حب بمحمد بن سلمان : ظننا بك يامحمد ما يخيب

في ظل لحمة الشعب مع حكومته الرشيدة والمشاعر المشتركة بين السعوديين في حب هذا الوطن ، نثر صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد آل سعود قصيدة تعبر عن الحب الكبير من الشعب السعودي لسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عبّر فيها لسموه محبة الشعب كبيرهم وصغيرهم له وهو قاهر العدو وناصر المظلوم .

حيث قال سموه في قصيدته والتي لاقت إعجاب الجميع :

ماغدت نارك يا ابو تركي رماد

ذاك ابو سلمان نارً للحريب

ناصر المظلوم معلن للجهاد

وسبته راس العدو خلاه شيب

ومايهاب الذيب من ليل السواد

وعرها يرقاه والسهل الشعيب

وحبك اللي قد تمكن بالفؤاد

وفي قلوب الشعب لك اكبر نصيب

ترسم احلام الطفل ف هل بلاد

وظننا بك يا محمد ما يخيب

محمد بن بدر