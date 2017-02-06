 النعمي والصميلي والسحاري يحلقون في سماء قرية جازان بالجنادرية شعرا | فيفاء أون لاين
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

النعمي والصميلي والسحاري يحلقون في سماء قرية جازان بالجنادرية شعرا

النعمي والصميلي والسحاري يحلقون في سماء قرية جازان بالجنادرية شعرا
فيفاء أون لاين ـ الرياض

وبعد ذلك بدأت الجولة الثانية بقصيدة للشاعر محمد النعمي يقول في مطلعها :

يا حبيبي لم أعد أقوى على كتم هواك ، ثم ألقى الشاعر حسن الصميلي قصيدة بعنوان ” يا فتنة الروح ” ، وبعد ذلك ألقى الشاعر الدكتور جبران سحاري قصيدة بعنوان ” فيفا ” .

ثم بدأت الجولة الثالثة بقصيدة للشاعر محمد النعمي يقول مطلعها :

يا انتي يا حلم الصبا    كفي المدامع والصبا ، ثم القى الشاعر حسن الصميلي قصيدة يقول في مطلعها : لا صباحا يجل غير صباحك ،  ثم القى الشاعر الدكتور جبران سحاري قصيدة بعنوان ” الفاتنة المترفة  ” .

ثم اختمت الجولة الرابعة لفرسان الامسية بقصيدة للشاعر محمد النعمي بعنوان ” نفسي فداء ” ، ثم قصيدة للشاعر حسن الصميلي بعنوان ” اشتاق روحك ” ، ثم اختتم الشاعر الدكتور جبران سحاري بقصيدة اصداء لأرض صنعاء ” .

ثم اختتم مقدم الامسية الشاعر احمد عطيف بقصيدة كانت بعنوان ” قلب الملاك وحلم انسان ” . 

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