النعمي والصميلي والسحاري يحلقون في سماء قرية جازان بالجنادرية شعرا

وبعد ذلك بدأت الجولة الثانية بقصيدة للشاعر محمد النعمي يقول في مطلعها :

يا حبيبي لم أعد أقوى على كتم هواك ، ثم ألقى الشاعر حسن الصميلي قصيدة بعنوان ” يا فتنة الروح ” ، وبعد ذلك ألقى الشاعر الدكتور جبران سحاري قصيدة بعنوان ” فيفا ” .

ثم بدأت الجولة الثالثة بقصيدة للشاعر محمد النعمي يقول مطلعها :

يا انتي يا حلم الصبا كفي المدامع والصبا ، ثم القى الشاعر حسن الصميلي قصيدة يقول في مطلعها : لا صباحا يجل غير صباحك ، ثم القى الشاعر الدكتور جبران سحاري قصيدة بعنوان ” الفاتنة المترفة ” .

ثم اختمت الجولة الرابعة لفرسان الامسية بقصيدة للشاعر محمد النعمي بعنوان ” نفسي فداء ” ، ثم قصيدة للشاعر حسن الصميلي بعنوان ” اشتاق روحك ” ، ثم اختتم الشاعر الدكتور جبران سحاري بقصيدة اصداء لأرض صنعاء ” .

ثم اختتم مقدم الامسية الشاعر احمد عطيف بقصيدة كانت بعنوان ” قلب الملاك وحلم انسان ” .