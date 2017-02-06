شيخ شمل قبائل الحكامية يزور مصاب دورية المضايا

قام شيخ شمل قبائل الحكامية والمغافير الشيخ علي بن ولي الحكمي صباح اليوم الاثنين بزيارة للعريف ابراهيم بن احمد حكمي مصاب دورية المضايا والذي يرقد بمستشفى الحياة بجازان والذي تعرض لحادث انقلاب دوريته اثناء ادائه عمله .

وقد اطمأن الشيخ على صحة العريف ابراهيم حكمي وقد ثمن المصاب زيارة شيخ الشمل له وقال ان هذا ليس بغريب على شيخنا الفاضل الذي تعودنا منه ذلك كما قدم اخو المصاب وشقيقه الاكبر منصور حكمي شكره لشيخ الشمل على هذه الزيارة وتفقد حالة شقيقة سائلا الله عز وجل ان يكون ذلك في ميزان حسناته .