 شيخ شمل قبائل الحكامية يزور مصاب دورية المضايا | فيفاء أون لاين
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

شيخ شمل قبائل الحكامية يزور مصاب دورية المضايا

شيخ شمل قبائل الحكامية يزور مصاب دورية المضايا
اسماعيل حكمي ـ جازان
قام شيخ شمل قبائل الحكامية والمغافير الشيخ علي بن ولي الحكمي صباح اليوم الاثنين بزيارة للعريف ابراهيم بن احمد حكمي مصاب دورية المضايا والذي يرقد بمستشفى الحياة بجازان والذي تعرض لحادث انقلاب دوريته اثناء ادائه عمله .
وقد اطمأن الشيخ على صحة العريف ابراهيم حكمي وقد ثمن المصاب زيارة شيخ الشمل له وقال ان هذا ليس بغريب على شيخنا الفاضل الذي تعودنا منه ذلك كما قدم اخو المصاب وشقيقه الاكبر منصور حكمي شكره لشيخ الشمل على هذه الزيارة وتفقد حالة شقيقة سائلا الله عز وجل ان يكون ذلك في ميزان حسناته .

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