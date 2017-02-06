تفاصيل .. الكشف عن احتياطيات ضخمة من النحاس والذهب بالرياض

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية اكتشاف احتياطي ضخم من النحاس والذهب في منطقة الدرع العربي بالرياض بالقرب من مدينة الدوادمي.

وأوضح طارق أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن العمل جار الآن لتقييم حجم ما تم كشفه من حيث الكمية والاحتياطي، لطرحه كفرص استثمارية أمام رجال الأعمال لتعود بالنفع على الدولة واقتصادها.

وأشار إلى أن الهيئة اكتشفت نحو 5000 موقع للمعادن في الدرع العربي والغطاء الرسوبي على مدى 50 عاما، 2500 موقع منها معادن تدخل في جميع الصناعات، مثل خامات الفوسفات والبوكسيت ورمال السيليكا عالية النقاوة وأخرى.

يذكر أن المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قال إن المملكة تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية للتعدين تهدف إلى زيادة الإيرادات السنوية للقطاع من 64 مليار ريال إلى 240 مليار ريال بحلول 2030.