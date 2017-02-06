حساب المواطن .. آلية لمنع التحايل بعقود الإيجار

يسعى القائمون على برنامج حساب المواطن لإعداد آلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، للتحقق من سلامة عقود إيجار مستفيدي البرنامج وإطلاقها خلال الأشهر المقبلة، لتلافي عمليات التحايل التي يمكن أن تقع في البرنامج خلال عملية التسجيل بعقود غير حقيقية أو وهمية بهدف تحقيق شرط الحصول على دعم الفرد المستقل.

وأوضح ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن؛ في سؤاله عن ارتفاع طلب عقود الإيجار الوهمية في السوق، أنه ستكون: “هناك آلية للكشف عن التلاعب أو التحايل على البرنامج والتحقق من سلامة عقود الإيجار”.

وأضاف العصيمي: “في بداية تسجيل هذه العقود بحسابات المواطنين بالبرنامج تعتبر صحيحة لكن في حال تحقق منها وكانت عقوداً وهمية سيتم محاسبتهم قانونيًا”، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وبيّن أن تطبيق نظام “إيجار” من قبل وزارة الإسكان خلال الأشهر المقبلة، سيساعد على اختفاء هذه الأوراق والعقود بسبب تحولها إلى إلكتروني، ولا يُمكّن من تسجيلها إلا عبر بوابة الإسكان.

وفي سياق ذي صلة، أشار العصيمي إلى أن حق الأم المطلقة سيسقط في إضافة أبنائها في حسابها الخاص ضمن برنامج حساب المواطن حتى وإن كانوا في حضانتها، إلا بحصولها على صك الولاية.

وأوضح، أن المطلقة لها حق إذا كان لديها صك ولاية، التسجيل كرب أسرة في حسابها الخاص وإضافة أبنائها لتأخذ الدعم مباشرة؛ بينما إذا لم تحمل هذا الصك ولا تملك سكناً مستقلاً تضاف مع رب الأسرة الذي تسكن معه، وإن لم تكن معه ولديها سكن خاص يمكنها أن تسجل كفرد مستقل وتستحق الدعم مباشرة.

ولفت إلى أن الحالة ذاتها تنطبق على الرجل المطلق الذي يسكن مع والده، فإنه يضاف إلى سجل والده وليس مستقلاً في البرنامج إلا في حالة وجود سكن مستقل له.

وأكد المهندس العصيمي، أن التسجيل في حساب المواطن يسير بصورة ممتازة منذ تدشينه الثلاثاء الماضي، لافتاً إلى أن مؤشرات البرنامج عكست “أداءً طيباً” لوتيرة التسجيل في الأيام الماضية.

وأكد المهندس العصيمي مجدداً، أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين، مبيناً أنه في المرحلة الحالية لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، حيث سيعطى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات”.

وأشار إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشاكل أو شكاوى بشأن التسجيل في برنامج حساب المواطن فإنه يمكن التواصل هاتفياً مع مركز الاتصال على 19912، أو مع حساب البرنامج في “تويتر”.

يذكر أن حساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.