 غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة في القطاع الخاص | فيفاء أون لاين
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 6 فبراير 2017 ميلاديا

غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة في القطاع الخاص

غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة في القطاع الخاص
فيفاء أون لاين- الرياض

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفّر 207 من الوظائف الشاغرة للرجال لدى 3 شركات بالقطاع الخاص: “أسواق التميمي، وسنابل السلام، والمشرق المتطورة للتعدين”، لحملة الشهادات الجامعية المتوسطة والدبلوم والثانوية والمتوسطة، باسم “مدير علاقات العملاء، ومحاسب، ومحاسب زبائن، وأخصائي مبيعات، وجيولوجي تعدين (حفر)، وجيولوجي تعدين (استكشاف)”.

وأوضحت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر مركز التوظيف بالغرفة، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين، الموافق 6/ 2/ 2017م، ولمدة 3 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.

ولتقديم طلب التوظيف، اضغط (هنا).

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