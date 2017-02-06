غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة في القطاع الخاص

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفّر 207 من الوظائف الشاغرة للرجال لدى 3 شركات بالقطاع الخاص: “أسواق التميمي، وسنابل السلام، والمشرق المتطورة للتعدين”، لحملة الشهادات الجامعية المتوسطة والدبلوم والثانوية والمتوسطة، باسم “مدير علاقات العملاء، ومحاسب، ومحاسب زبائن، وأخصائي مبيعات، وجيولوجي تعدين (حفر)، وجيولوجي تعدين (استكشاف)”.

وأوضحت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر مركز التوظيف بالغرفة، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين، الموافق 6/ 2/ 2017م، ولمدة 3 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.

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