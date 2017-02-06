وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر (21) وظيفة صحية شاغرة، بمسمى “مسجل قسم العظام، ومشرف التمريض، ومدير التمريض (الإسعافية)، ومسجل أول الأشعة، ومسجل أول طوارئ، ورئيس قسم التمريض (OB/PP)، ورئيس التمريض (ICU)، وفني صدى تخطيط القلب، وأخصائي صدى تخطيط القلب، واستشاري طب الأطفال، وفني تعقيم، ومسجل أول خدمات صحية، ورئيس تمريض قسم الحروق، ومسجل وحدة العناية المركزة، ومسجل أول وحدة العناية المركزة، ومسجل أول (السكري)، ومسجل التخدير، واستشاري طوارئ، واستشاري التخدير”، وذلك للعمل بمدينة الرياض.

وأوضح المستشفى أن التقديم متاح، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 5 فبراير 2017م.

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