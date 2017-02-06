 جموع الأهالي يشيعون الشهيد أحمد دهل بصامطة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 7 فبراير 2017 ميلاديا

جموع الأهالي يشيعون الشهيد أحمد دهل بصامطة

جموع الأهالي يشيعون الشهيد أحمد دهل بصامطة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

شارك جموع من الأهالي والمسؤولين، في تشييع شهيد الواجب الجندي أول أحمد حسين دهل من منسوبي القوات البرية، بعد الصلاة عليه عصر، الإثنين (6 فبراير 2017) بقرية البدوي بمحافظة صامطة، حيث استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين، محافظ صامطة عبدالعزيز بن محمد الطيار، ومدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، وجموع من الأهالي.

ونقل الطيار تعازي أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر لأسرة الشهيد دهل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

بدوره، أكّد شيخ قبيلة بني دهل بقرية البدوي الشيخ محمد أحمد دهل، أن الشهيد أحمد يعدّ الشهيد الثاني من قرية البدوي، والأول من أبناء قبيلة (بني دهل)، وهذا فخر لكل من ينتمي إلى هذه الدولة المباركة.

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