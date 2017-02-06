منع إقامة المهرجانات والفعاليات بجازان قبل الرجوع للدفاع المدني

وجّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، جميع المحافظين بعدم التصريح بإقامة أية مهرجانات أو فعاليات، إلا بعد الرجوع للدفاع المدني، وذلك للوقوف على هذه المواقع ومعاينتها، والتأكيد من استيفائها جميع المتطلبات التي تحقق سلامة الأرواح والممتلكات.

يأتي ذلك في الوقت الذي ألزمت فيه مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، جميع الجهات الحكومية والأهلية التي تقيم مهرجانات ومناسبات كبرى يحضرها أعداد كبيرة من الزائرين في أي مواقع مشيدة من الخيام أو الصواوين، التنسيق مع الدفاع المدني لدراسة مخططات الإنشاء وفق اللوائح والأنظمة.

وأوضحت المديرية، أن ضباط السلامة بالدفاع المدني، سيقومون بمعاينة جميع مواقع المهرجانات والفعاليات المصاحبة ومواقع الألعاب النارية وملاهي الألعاب، للتأكد من توفر جميع متطلبات السلامة وأنظمة الوقاية والإنذار من الحريق، مع التشديد على أن تكون جميع المواد المصنوعة منها هذه الخيام مقاومة للحريق.

من جانبه، أكّد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري، على الدعم الدائم من الأمير محمد بن ناصر والمتواصل لجميع جهود الدفاع المدني بمنطقة جازان، وتشديده على أن تطبق جميع أنظمة ولوائح الدفاع المدني على جميع المواقع بمختلف تصنيفها حكومية أم أهلية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات