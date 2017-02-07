انطلاق جلسات ملتقى الاعلام الالكتروني غدا

يفتتح صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء ملتقى الإعلام الإلكتروني الثاني ( التحديات والتطلعات ) صباح غد الأربعاء بمقر النادي الأدبي بالأحساء ، وكانت صحيفة موطن الأخبار بالشراكة مع النادي الأدبي بالأحساء قد جهزت للملتقى من خلال حفل الافتتاح الذي يبدأ في العاشرة والنصف من صباح الغد ويبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم فيلم وثائقي عن الملتقى وبعده كلمة اللجنة المنظمة يلقيها الدكتور محمد سعيد القحطاني رئيس الملتقى ثم كلمة الداعمين يلقيها الدكتور ظافر بن علي الشهري رئيس النادي الأدبي ويليه كلمة ضيوف الملتقى ثم كلمة راعي الحفل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء بعد ذلك فقرة التكريم ويختتم الحفل بالسلام الملكي ، وقد صرح الرئيس التنفيذي للملتقى خالد بن سعيد العرجي أن فعاليات الملتقى تبدأ بالجلسة الأولى قبل حفل الافتتاح ويدور المحور الأول حول الإعلام بكافة أنواعه وترجمة مكانة المملكة إعلاميا واقتصاديا ،ويرأس الجلسة الدكتور محمد بن دليم القحطاني ويشارك في هذا المحور الدكتور عبدالحميد العمري والدكتور عبدالعزيز العياف والأستاذ فضل البوعينين والأستاذ عسكر الميموني و يتناول المحور الثاني دور الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في إثراء الحركة الثقافية ويرأس الجلسة الدكتور ظافر بن علي الشهري ويشارك فيه الدكتورة هدى الدليجان والدكتور خالد الجريان والدكتور محمد الشريف وإبراهيم منصور ،أما فعاليات اليوم الثاني فيبدأ المحور الثالث ويدور حول العلاقة بين مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها في تحقيق الأمن الوطني ،ويرأس الجلسة المهندس عادل الملحم ويشارك في المحور الأستاذ عبدالرحمن الهزاع والسفير أسامة النقلي وصالح الشيحي وسامي الشيباني والمحور الرابع والأخير يتناول دور الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في إمكانية توجيه الرأي العام ، ويرأس الجلسة فهد بن نومة ويشارك في المحور من المتحدثين الدكتور سلطان الحمزي وعوض فياض وسعود الشيباني وهاني الغفيلي وتبدأ اللجنة المنظمة في استقبال ضيوف الملتقى عصر الثلاثاء وتم إعداد برنامج على هامش الملتقى يقوم فيه الضيوف بزيارة معرض التمور ويختتم المؤتمر جلساته ظهر الخميس بذكر التوصيات والنتائج التي توصل إليها الملتقى

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