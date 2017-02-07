اللواء الدويسي يدشن ديوانية الريان مساء اليوم

يدشن سعادة مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي مساء اليوم الثلاثاء ديوانية الريان باللجنة الاجتماعية اﻷهلية بوادي جازان وذلك تحت عنوان “الأمن .. مسؤولية الجميع”.

أوضح ذلك رئيس اللجنة الأجتماعية الاستاذ موسى حمد اﻷمير مبينا بأن اللجنة تنفذ العديد من البرامج الاجتماعية والتنموية والثقافية بشقيها الرجالي والنسائي وأن الديوان احدى تلك البرامج التي تهدف من خلالها لتوصيل رسائل “وطنية وتوعوية تهم المجتمع وتعزز قيم المواطنة والحفاظ على مكتسبات هذا الوطن الغالي” .

وذكر بأن الديوانية ستطرق لثلاث محاور رئيسية وهي “اﻷمني والشرعي والتربوي ” والتي يقدمها كل من مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي والشيخ موسى خمج والاستاذ علي اﻷمير ، وبحضور اصحاب الفضيلة ومشايخ وأعيان وادي جازان.

وأضاف بأن الديوانية ستستمر في تقديم لقاءاتها الدورية حسب خطة اللجنة.

وفي الختام رفع شكره وتقدير لسعادة اللواء الدويسي على تشريفه لهم ورعاية وتدشين الديوانية ودعمه المتواصل لأنشطتها والى كافة الضيوف المتحدثين.

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