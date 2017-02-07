الاسر المنتجه بجناح جازان تجذب زوار الجنادرية

انطلقت امس مع اول دخول العوائل فعاليات معرض الاسر المنتجة المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31″، بمشاركة اكثر من عشر من الأسر المتجه بمختلف المهن والمعروضات والذي يحكي عن حضارة المنطقة مادياً وثقافياً ،وكيف استطاع ابن المنطقة بيئاتها في الساحل والجبل والسهل،فكانت مصدراً ملهماً في إبداع مختلف الفنون .

واكد الاستاذ ابراهيم الحازمي المشرف العام على جناح منطقة جازان أن الجناح يتضمن مطعماً شعبياً لتعريف الزائرين بالأكلات الشعبية الجيزانية، كالمغش وخبز الحوح والزلابيا ومرسة، بالإضافة إلى مشاركة جمعية الاسر المنتجة بوفد نسائي لإبراز منتجات المنطقة، وركن إنتاج العسل والسمن ومعصرة زيت السمسم بواسطة الجمل ومعرض لتعريف الزوار بالثروة السمكية في المنطقة .

وختم المشرف العام على جناح منطقة جازان تصريحة،عاداً مهرجان الجنادرية مناسبة فاعلة لتعريف زوار الجناح على الإرث الحضاري والثقافي والإنساني والاجتماعي لمنطقة جازان معرباً عن شكره للقائمين على المهرجان

من جهة اخرى أوضحت المشرفة على معرض الأسر المنتجة فاطم عطيف ان المعرض يضم العديد من الحرف اليدوية المصنوعة في جازان مثل الأواني المنزلية والفخارية والمجسمات الجمالية وقسم المزهريات للنباتات العطرية والأكلات الشعبية بأيدي جازانية وغيرها.