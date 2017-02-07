بالصور: لجنة التنمية بالعيدابي تبدأ بتسجيل المواطنين في حساب المواطن

بدأت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة العيدابي في إستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل في برنامج حساب المواطن وذلك في مقر اللجنة بمحافظة العيدابي، وقد خصصت لذلك فترتين صباحية ومسائية من أجل تسهيل مهمة إدخال البيانات لجميع المتقدمين وذلك بدون أي مقابل،

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق عن تقديمها لهذه الخدمة على فترتين صباحية تبدأ من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً وأخرى مسائية تبدأ من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءاً طيلة أيام الأسبوع باستثناء الجمعة والسبت، على أن يصطحب المواطن بمعيته هويته الوطنية وسجل الأسرة ورقم الحساب البنكي (الآيبان) الخاص بصاحب الطلب بالإضافة لهاتف جوال من أجل تفعيل الحساب،

وأوضحت اللجنة بأنه في حال زيادة طلبات التقديم فإن الأولوية ستكون لأسر الشهداء والمرابطين والأيتام وكبار السن،

ولمزيد من الإيضاحات أو الاستفسارات يرجى التواصل على الرقم 0599770284

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