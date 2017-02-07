محافظ صبيا يتفقد مركز الرعاية بالظبية

قام سعادة محافظ صبيا الأستاذ/ علي بن موسى زعلة صباح اليوم بزيارة تفقدية مفاجئة لمركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة الظبية تجول خلالها في عيادات الطب العام والأسرة والأمراض المزمنة والأسنان وأقسام الأشعة والمختبر والصيدليه والسجلات الطبيه والتطعيمات والضماد والملاحظه لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مدى توفر الكوادر البشرية من اطباء وممرضين وفنيين والتجهزات المناسبه والكافيه لاستقبال علاج المترددين على المركز من المواطنين والمقيمين من بلدة الظبيه والقرى المجاوره كما أستمع المحافظ لانطباعات وملاحظات المراجعين حول مستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم وفي نهاية الجولة اعرب المحافظ عن ارتياحه لما شاهده من انتظام اداء العاملين منوهاّ بحرص ادارة المركز على حسن الترتيب وانسيابية الإجراءات.

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