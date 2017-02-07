مدير تعليم صبيا يستقبل وفد من مشايخ وأهالي الريث

استقبل مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري الأحوس وفد مشايخ وأهالي محافظة الريث يتقدمهم عدد من المشائخ والأعيان ووجهاء المحافظة الذين قدموا بالشكر والعرفان لمدير تعليم صبيا ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية على قرار وزير التربية والتعليم بافتتاح مكتب تعليم محافظة الريث .

والقى الشيخ مغدي جابر الريثي كلمة أوضح فيها شكر أهالي محافظة الريث لمدير تعليم صبيا واستبشارهم بافتتاح مكتب التعليم هذا العام لما سيخفف من حجم معاناة أبناء وبنات المحافظة ، مبينا أن التعليم حجر الأساس ومحور التنمية وأن المحافظة في أمس الحاجة لهذا المكتب لما سيساهم به من خدمات متعددة في إثراء التنمية ونشر الوعي بإكساب المهارات وتعزيز القدرات لدى الطلاب .

فيما أكد مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري الأحوس أن مكتب الريث سيشهد نقلة نوعية للمحافظة كون التعليم والتنمية غايتهما بناء الإنسان ، وإدارة تعليم صبيا حريصة على تقديم خدماتها في كل المحافظات والقرى لكافة شرائح المجتمع ، ورفع الدكتور عسيري شكره لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر على دعمه المستمر لإدارة تعليم صبيا ، كما شكر وزير التربية والتعليم على حرصه وتواصله ، ولمساعدي الشؤون التعليمية والمدرسية في الإدارة وكل الزملاء الذين يعتبرن العناصر الأساسية في عملية البناء والتخطيط .

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