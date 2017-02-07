الدكتور الدرعان يصدر كتاب “المغني في فقة التنفيذ القضائي”

أصدر الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدرعان استاذ الفقة المقارن في المعهد العالي للعلوم الأمنية سابقاً، كتابا بعنوان ” المغني في فقة التنفيذ القضائي” ويعد الكتاب في تخصصة من كتب المقارنات في فقة التنفيذ القضائي.

وقسم المؤلف الكتاب إلى ثلاث أقسام، احتوى القسم الأول على تاريخ التنفيذعلى المدين وطرقة وطبيعة وأساليب التنفيذ عند الأمم القديمة إلى ما قبل عصر النهضة الحديثة.

وتناول المؤلف في القسم الثاني الأصول والقواعد التي يقوم عليها فقه التنفيذ وطبيعته القضائية التي فرضت تسميته “بنظام قاضي التنفيذ” في العصر الحديث.

فيما خصّص القسم الثالث للإجراءات العملية المتبقية للتنفيذ على المدين وفيه أوضح المؤلف ان نظام التنفيذ السعودي الجديد أعتمد على قاعدة “أموال المدين ضامنة لديونه” وهو ما أعطاه استقلالية في التنفيذ ومباشرة إجراءاته.

ويعد الكتاب مرجعاً في فقه التنفيذ وتطبيقاته للباحثين والدارسين والمحامين وطلاب الحقوق في الدراسات الجامعية والتعليم العالي, والكتاب من إصدارت مكتبة دار زدني بالتعاون مع مكتب المؤلف للإستشارات الشرعية والقانونية. والكتاب من ضمن سلسلة من كتب للمؤلف منها كتاب المدخل للفقة الإسلامي, وكتاب القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية, وكتاب التصرف الإنفرادي واثره في بناء العقود والالتزامات في الفقة الاسلامي, وكتاب احكام الشفعة في الفقة الاسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية, وكتاب التشريع والإجتهاد في الاسلام,وكتاب الوجيز في التشريع الجنائي الاسلامي, وكتاب محاضرات في أصول الفقة الأسلامي, وكتاب الفتوى في الاسلام, وكتاب المبسوط في اصول المرافعات الشرعية, وكتاب المبسوط في قواعد الإجراءات الجزائية, وكتاب الإستنباط الفقهي عند الحنفية.