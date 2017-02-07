مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة جازان يقوم بزيارة المعارض التوعويه المصاحبه لمهرجان جازان الشتوي

قام مساء هذا اليومالعقيد سعد بن محمد بن جليغم مع مرافقيه من قيادات مكافحة المخدرات بالمنطقه بزيارة المعارض التوعويه المصاحبه لمهرجان جازان الشتوي واطلع على محتويات الخيمه التوعويه و المعارض المتواجده بها لكافه القطاعات المشاركه واثنى سعادته على جهود القائمين على المهرجان وعلى الخيمه التوعويه التي ضمت عدد كبير من الجهات المشاركه وان كل تلك الجهود تكللت بالنجاح ولله الحمد اولا ثم بمباركه وافتتاح سيدي صاحب السمو الملكي امير منطقه جازان الامير محمد بن ناصر

واثناء زيارته للمعرض .. استوقفته لوحه شهداء الواجب من منسوبي مكافحه المخدرات وقال معرض مكافحه المخدرات التوعوي يندرج تحت المشروع الوطني للوقايه من المخدرات (نبراس) وان ما قاموا به هؤلاء الشهداء من تضحيات في سبيل عملهم انما هو نبراس لكل رجال الامن عامه ولرجال المكافحه خاصه في سبيل القيام باعمالهم ونسأل الله لهم الرحمه والمغفره وان يجمعنا بهم في جنان النعيم.