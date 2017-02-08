 محافظ صبيا يطالب بسرعة ترميم وتطوير متحف التراث | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

محافظ صبيا يطالب بسرعة ترميم وتطوير متحف التراث

محافظ صبيا يطالب بسرعة ترميم وتطوير متحف التراث
صبيا - حيدر الذروي

قام سعادة محافظ صبيا الأستاذ/علي بن موسى زعلة بزيارة تفقدية مفاجئة لمقر متحف آثار منطقة جازان الواقع شمال مدينة صبيا حيث تجول في الأجنحة المختلفة التي تحكي تاريخ وحضارة وتراث المنطقة وأطلع بحضور مدير المتحف الأستاذ /حيدر بن زيد المدير على المعروضات من الخرائط والوثائق والعملات والأسلحة الشخصية وأواني الطهي وأدوات البناء والصيد وطرق الري والزراعة في العصور القديمة.
وفي نهاية الجولة أبدى المحافظ عدم رضاه عن وضع المتحف وما يعانيه من ضعف الإمكانيات وقلة التجهيزات الفنية الحديثة،مطالباّ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بضرورة الاهتمام بترميم المبنى وتطوير قاعات العرض تمهيداّ لإدراج المتحف على قائمة المقاصد السياحية الرئيسية أمام الزائرين من داخل المملكة وخارجها.

 

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