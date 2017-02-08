الجادرية : تقرير عن النباتات العطرية

لم تنتهي قصة عشق الإنسان للعطور والنباتات العطرية بجازان فقد نقل أبنائها تراثهم وعشقهم لهذه النباتات الى قرية جازان بالمهرجان الوطني للتراث و الثقافة وذلك للمشاركة ليرو حكاية حبهم للنباتات العطرية في الجنادرية ( 31 )

وقد شملت القرية العديد من بائعي النباتات العطرية والأشكال المميزة التي يتزين بها أبناء وبنات جازان بأشكال المتعددة التي وجدت اقبال كبير عليها من مرتادي قرية جازان بالجنادرية

ومن أشهر هذه النباتات التي قد تضاهي بعطرها اروع العطور الفرنسية الفل و الكادي الذي يطلق عليه سيد النباتات العطرية فهي شجرة تشبه شجرة النخيل تنمو في المناطق الجبلية وغير الجبلية وهو ايضا له رائحة عطرية يكثر في موسم نزول الامطار ابيض اللون يستخدم كنوع من انواع الزينة وتصنع منه العطور التي تسمى باسمه حيث يستخدم مع مجموعة من الزهور العطرية منها ما يطلق عليه البعيثران ومناطق اخرى تسميه بياض تكسوه الاوراق الصغيرة ينمو في المناطق الجبلية لونه اخضر فاتح يميل للون الابيض واغصانه نحيلة تزينه زهور تحمل نفس لونه.

وعن طرق استخدامها فمنها ما يوضع على الرأس ويعرف بالعصابة وذلك بعد وضعه مع مجموعة من النباتات العطرية كالكاذي والبعيثران يزين النساء به في المناسبات والأفراح. وللفل الجازاني أشكال متعددة ومختلفة فمنها المسابح وهو نوع صغير على شكل المسبحة وأيضا ما يسمى بالكباشة وهو عقد طويل وعريض عادة يلبس على الصدر بالاضافة إلى السحله.

ومن أنواع الفل الأخرى أيضا الفل ( العزاني) ذو الحبة الطويلة فهو يزرع وينمو في المناطق الجبلية من منطقة جازان واستخداماته قليلة لدى النساء ويستخدم اكثر لدى الرجال وكذلك الشباب من سكان تلك المناطق حيث يوضع على شكل عصابة توضع على الراس وهي طريقه تعتبر شئاً من التراث لدى سكان تلك المناطق الجبلية عرفوا بها وما زالوا محافظين عليها من باب التراث والزينة اما نبتة النرجس الطوق هي من احدى الزهور العطرية التي تغطي ارض جازان ولا تستخدم لزينة فقط بل كذلك يستخدم في الطب الشعبي لعلاج بعض الامراض وهو وسيلة لابعاد الجان يوجد في كل من جبل سلا والعبادل وفيفا وهروب وهي جبال تشتهر بها منطقة جازان تغطيها مدرجات خضراء وتتمتع منطقة جازان بثروة عطرية مثل زهور الزعتر والواله التي يشرف عليها كوادر من ابناء وبنات المنطقة يتمتعون بالخبرة ليخترقو بنباتاتهم العطرية امواج البحار لينقلو تراثهم لباقي مناطق المملكة والمشاركة .