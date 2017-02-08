مكتب جازان . ينفد رحلة للمشرفين الاجتماعين إلى مكتب جده

نفدا مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان وضمن الخطة العامة لأنشطة الهيئة والتي تشرف عليها وكالة شؤون الشباب ، نظم مكتب منطقة جازان رحله للمشرفين الاجتماعين بأندية المنطقة إلى مدينة جده خلال الفترة من 1438/05/14:10هـ وأكد مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان والمشرف على الرحلة بأن هذه الرحلة تظم عددأ من الزيارات بصفة مستمرة من اجل التعارف والوقوف على كل جديد لدى المناطق الأخرى ورسم انطباع لمقدرات الوطن والاطلاع على النهضة المتكاملة التي يعيشها الوطن ولله الحمد ومنها الأماكن الرياضية والحيوية والتاريخية والصناعية بالمناطق و المحافظات

بداية بزيارة مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) وزيارة بعض الأندية (النادي الأهلي) والمنطقة التاريخية لمحافظة جدة وذلك بالتنسيق مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة ومتابعة الإدارة العامة للأنشطة الشبابية