 مكتب جازان . ينفد رحلة للمشرفين الاجتماعين إلى مكتب جده | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

مكتب جازان . ينفد رحلة للمشرفين الاجتماعين إلى مكتب جده

مكتب جازان . ينفد رحلة للمشرفين الاجتماعين إلى مكتب جده
يحيى جعفري ـ جازان

نفدا مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان وضمن الخطة العامة لأنشطة الهيئة  والتي تشرف عليها وكالة شؤون الشباب ، نظم مكتب منطقة جازان رحله للمشرفين الاجتماعين بأندية المنطقة إلى مدينة جده خلال الفترة من 1438/05/14:10هـ  وأكد مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان والمشرف على الرحلة بأن هذه الرحلة تظم عددأ من الزيارات بصفة مستمرة من اجل التعارف والوقوف على كل جديد لدى المناطق الأخرى ورسم انطباع لمقدرات الوطن والاطلاع على النهضة المتكاملة التي يعيشها الوطن ولله الحمد  ومنها الأماكن الرياضية والحيوية والتاريخية والصناعية  بالمناطق و المحافظات

 بداية بزيارة مدينة الملك عبدالله  الرياضية  (الجوهرة) وزيارة بعض الأندية (النادي الأهلي)   والمنطقة التاريخية لمحافظة جدة وذلك  بالتنسيق مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة ومتابعة الإدارة العامة للأنشطة الشبابية

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