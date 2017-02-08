ثلاثة في واحد برنامج رياضي ينطلق عبر الإخبارية

أنهت إدارة الأخبار الرياضية بقناة الإخبارية من تسجل عدد من حلقات برنامج (ثلاثة في واحد) والذي يقدم بقالب مختلف وبطريقة هي الأولى من نوعها في البرامج الرياضية الحوارية، ويحتوي البرنامج على عرض لقطات لاحد اساطير الكرة السعودية بعنوان (نجوم الحقيقة) والذي من خلاله يتم تسليط الضوء على لاعب خدم المنتخبات وحقق إنجازات تذكر.

ويبث البرنامج في الساعة الثانية عشر ليلاً من يوم الجمعة، ويقدمه المذيع مسفر القرشي ويشارك في الإعداد سطام الشيباني ومحمد المنديل وإخراج راكان الحربي.

من جانبه قال رئيس القسم الرياضي حامد العتيبي إن البرامج الرياضية في القناة تشهد قفزة كبيرة في نوعية المحتوى فبعد التألق الكبير لبرنامج المنتصف نبدأ اليوم ببرنامج آخر وجديد هدفه تقديم الفائدة والمتعة للجمهور الرياضي، وبإشراف ومتابعة دائمة من مدير عام القناة الإستاذ جاسر بن عبدالله الجاسر.