هروب_مدير القطاع الغربي لشئون المراكز الصحية يفتتح المعرض التوعوي للسرطان ومعرض لحقوق وعلاقات المرضى

افتتح سعادة مدير القطاع الغربي لشئون المراكز الصحية اليوم الثلاثاء الموافق 1438/5/10 المعرض التوعوي للسرطان وايضا المعرض التوعوي لحقوق وعلاقات المرضى في مركز الرعاية الأولية بمحافظة هروب .

استمع بعدها لأهداف المعرض المنشودة من طاقم العمل الصحي تحت إشراف مدير المركز الصحي المكلف الأستاذ/ يحيى بن أحمد حسين صوان والطاقم الطبي المشارك .

ثم شاهد سعادته لعرض مرئي عن المرض ماهو المرض وكيفية الوقاية منه ثم بعد ذلك تم استعراض مقتنيات المعرض التي من شأنها إيصال الرسالة التوعوية للمراجع الكريم .

الجدير بالذكر بعد استعراض المعرض الآخر الخاص بحقوق وعلاقات المرضى وجه سعادته ببذل ما من شأنه خدمة مراجعي المركز الصحي.

ثم بعد ذلك علق سعادة مدير القطاع الغربي خطيا في لوحة المشاركة بالشكر الجزيل لما تم بذله وما قد بذل في انجاح الرسالة التوعوية الصحية بالشكل المطلوب .

وفِي نهاية الحفل تقدم الكادر الصحي إدارة وطاقم عمل بالشكر الجزيل لسعادته على المشاركات الداعمة من قبله لطاقم العمل سألين الله العلي القدير أن يبارك هذه الجهود.

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