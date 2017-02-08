الحطب “يغتال رضيع” ويُدخل عائلة لطوارئ “سعود الطبية”

استقبلت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية ، عائلة مكونة من خمسة أفراد تعرضوا لحالة اختناق بأول أكسيد كربون المنبعث من الحطب، من بينهم رضيع احضر وهو في حالة وفاة.

وأوضح رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى العام د. فيصل المزروع، بان العائلة بحالة صحية جيدة، وتلقت العلاج اللازم.

وأفاد د. المزروع، بان حالات الاختناق تأتي جراء إشعال الحطب أو الفحم في الأماكن المغلقة بدون وجود تهويه مناسبه.

وشدد د. المزروع على ضرورة الانتباه لخطر استخدام الحطب أو الفحم للتدفئة حيث أن ذلك قد يؤدي لأعراض شديدة تصل للوفاة كلما ازدادت فترة التعرض.

واختتم د. المزروع تصريحه، مؤكداً على أهمية

التأكد التام من إطفاء الفحم أو الحطب عند النوم.

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